Elazığ\'da jandarma ekipleri veteriner hekimleri unutmadı

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Elazığ'da jandarma ekipleri, Dünya Veteriner Hekimler Günü çerçevesinde veteriner hekimleri unutmadı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Doğa Koruma Timi, Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde veteriner hekimleri unutmadı. Bu çerçevede ekipler, Elazığ Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekimleri ziyaret ederek anlamlı günlerini kutladı. - ELAZIĞ