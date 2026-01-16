Elazığ'da kadınlara yönelik kurs programı sürüyor - Son Dakika
Elazığ'da kadınlara yönelik kurs programı sürüyor

16.01.2026 11:06  Güncelleme: 11:09
Elazığ Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen 'Kadın El Emeği ve Kültürel Miras' kursu, kadınların el becerilerini geliştirmeyi ve kültürel mirası yaşatmayı amaçlıyor. Kurs sonunda üretilen el emeği ürünlerin sergisi gerçekleştirilecek.

Elazığ Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliği ile kadınlara yönelik, "Kadın El Emeği ve Kültürel Miras" isimli kurs programı devam ediyor.

Elazığ Belediyesi, vatandaşların gelişimine yönelik çalışmalar gerçekleştirerek kadın gücünün istihdamda yer alması için kurslar düzenlemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile TÜBİTAK iş birliğiyle müdürlük hizmet binasında kadınlara yönelik boncuklu iğne oyası kursu gerçekleştiriliyor. Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (ADEM) koordinesinde yürütülen ve yaklaşık iki aydır devam eden "Kadın El Emeği ve Kültürel Miras" isimli kursta kadınlar iğne oyası ile tepsiler, örtüler, sunum peçeteleri, kolyeler gibi birbirinden kıymetli el emeği göz nuru ürünler üretiyor.

Kursun ardından ürünlerin vatandaşların beğenisine sunulacağı bir sergi düzenleneceğini belirten Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan ise "Elazığ Belediyesi olarak kadınlarımızın sosyal hayatını zenginleştirmek ve onların el becerilerini geliştirmek adına çalışmalarımız devam ediyor. TÜBİTAK ve Elazığ Belediyesi olarak ortaklaşa yürüttüğümüz 'Kadın El Emeği ve Kültürel Miras' adlı projemizde kurs alan katılımcılarla birlikteyiz. Kendileri unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı en güzel şekilde icra edecek eğitim alıp, en nadide eserleri ortaya koyuyorlar. Kursumuz iki ay sürdü ve kurs sonunda bu ürünlerimizin sergisi olacak. Bizlere bu imkanı veren Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

