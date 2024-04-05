Elazığ\'da Kadir Gecesi Camiler Doldu Taştı

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Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde Elazığ'daki camiler doldu taştı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan gecede cemaat geceyi namaz kılıp dualarla geçirdi. Yapılan duaların ardından vatandaşlar teravih namazı kıldı.

Kadir Gecesi programından sonra açıklamalarda bulunan İl Müftüsü İrfan Üstündağ, "Ramazan ayının son günlerine yaklaştık. Bugün de Kadir Gecesini idrak ettik. Kadir Gecesi programında İzzetpaşa Camisindeydik. Camimiz elhamdülillah dolup taştı. Gençlerle, hanımefendilerle dolup taştı. Coşkulu, güzel bir program oldu. Bütün kardeşlerimin Kadir Gecesini tebrik ediyorum. Yüce Mevla inşallah, bu Kadir Gecesi'ni ülkemiz için, memleketimiz için ve alemi İslam için hayırlara vesile eyler. Bu gece inşallah, dünyanın çeşitli yerlerinde sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimizin sıkıntılarının bertaraf dilmesine vesile olur. Önümüzdeki günlerde Ramazan bayramını da idrak edeceğiz. Şimdiden kardeşlerimin Ramazan bayramlarını da tebrik ediyorum" dedi.

Filistin'e destek ve yardım vurgusunda bulunan vatandaşlardan Emre Öztürk ise, "Bütün Müslüman aleminin mübarek kandilini kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyoruz. İslam coğrafyasının kendine gelmesini istiyoruz. Filistin'e, Gazze'ye yardımlarını esirgemesinler. Fakir Müslümanlar ezilmesin, onlar da topraklarında hür yaşasınlar. Cümlemizin kandili mübarek olsun" diye konuştu. - ELAZIĞ