Elazığ\'da Kahvehane ve Kıraathane İşleten Esnafların Hayatları Kitaplaştırıldı

Yerel

Elazığ'da 30 yılı aşkındır kahvehane, kıraathane veya çay ocağı işleten esnafların hayatları, 'Mesleğe Adanmış Ömürler' adlı kitapta birleştirildi.

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, farklı bir projeye imza attı. Ömrünü kahvehane, kıraathane veya çay ocağına adamış esnafları kitaplaştırmak isteyen Evsen, ekibiyle birlikte çalışmalara başladı. 30 yılı aşkındır esnaflık yapan 68 esnafın hayatı, hikayesi ve hatıraları tek tek dinlenerek kayıt altına alındı. Ardından bunlar 'Mesleğe Adanmış Ömürler' adı altına kitaplaştırıldı. Aynı zamanda çayın ve kahvehanenin ülkede ve Elazığ'daki tarihine yer verildiği kitap büyük ilgi gördü. 112 sayfadan oluşan kitap, 3 bin adet basıldı ve esnafa dağıtılmaya başlandı.

Mesleğe Adanmış Hayatlar kitabını çıkardıklarını dile getiren Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, "Bu mesleğe 30 senesini harcayan kıymetli büyüklerimizin hatıralarını ilimiz edebiyat dünyasına kazandırmak istedik. Bu çerçevede kitap çalışmamızı tamamladık. Görev süremiz boyunca gerçekten yaptığımız bir işte ilk defa huzurlu ve mutlu olduk. Bir senelik çalışmanın karşılığında yorgunluklarımız geçti. 68 esnafımızın kendi anlattıkları hikayeler ile çalışma tamamlandı. İlimiz çay ocağı, kahvehane, kıraathanelerde esnaflarımızı tanıyanlar var. Bu kitap ülkemiz geneli de ses getirecek. Örnek bir çalışma oldu. Esnafların hayatını ele alan ilk kitaptır" dedi.

Başkan evsen, "Esnaf hayatlarını ve hikayelerini anlattı. Kendilerine göre yaşadıkları ilginç olayları anlattılar. İlimizde açılan ilk çay ocağından ilk kıraathanesinin hikayesi vardı. Emeği geçen kıymetli esnafımız vardı. Oda başkanları ve genel sekreterlerimiz de yad ettik. Güzel bir hatıra oldu. 50 veya 100 yıl sonra bu insanlar anlatılacak, torunları bakacak. Hepsi eser olarak elimizde kalacak. Kitap 112 sayfadan oluşuyor. 3 bin kitap dağıtılmak üzere basıldı. Kitabın başlangıcında ilimizdeki ilk kahvehaneden başlıyor. Ülkemizdeki çayın tarihi anlatılıyor. Daha sonraki süreçte de esnaflarımızın her sayfa birer biyografisi ele alındı" diye konuştu. - ELAZIĞ