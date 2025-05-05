Elazığ'da Kamelyalara Zarar Verildi

Elazığ'da iki kişi kamelyalara zarar verirken görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da iki kişi, park alanında bulunan kamelyalara zarar verdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Güneykent Mahallesi Yemişlik mevkiinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan kamelyalara oturmak için gelen iki kişi, bir süre sonra oturdukları kamelyalara zarar vermeye başladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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