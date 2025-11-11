Elazığ'da Kayıp 11 Yaşındaki Veysel Bilen'in Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Yerel

Elazığ'da Kayıp 11 Yaşındaki Veysel Bilen'in Cansız Bedeni Bulundu

11.11.2025 17:44
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'in cansız bedeni, arama çalışmalarının ardından Elazığ-Bingöl yolu üzerindeki arıtma tesisi çevresinde bulundu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

(ELAZIĞ) - Elazığ'da günlerdir aranan 11 yaşındaki Veysel Bilen'in cansız bedeni Elazığ- Bingöl yolu üzerinde bulunan arıtma tesisi çevresinde bulundu.

Elazığ'da 5 Kasım'da Gümüşkavak Mahallesi'ndeki evinden ayrılmasının ardından bir daha haber alınamayan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'in bulunması için AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma, Özel Harekat ve UMKE ekipleri tarafından havadan ve karadan yoğun çalışmalar yürütüldü.

Bir hafta boyunca aralıksız süren çalışmalar neticesinde küçük Veysel'in cansız bedeni Elazığ-Bingöl yolundaki Belediye Arıtma Tesisi civarında bulundu.

Bölgeye giden Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"5 Kasım 2025 tarihinde ilimizde kaybolan 11 yaşındaki evladımız Veysel Bilen'i bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları, altıncı gününde de aralıksız sürdürülmüştür. Yoğun arama çalışmaları sonucunda, maalesef kayıp evladımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmış olup, süreç hassasiyetle takip edilmektedir.

Polis Arama Kurtarma ekipleri, Özel Harekat timleri, Polis Su Altı Dalgıç Arama Kurtarma Timi, İnsansız Hava Araçları ile desteklenen diğer polis birimlerimiz ile Jandarmamız, AFAD ekipleri ve gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan yaklaşık 250 kişilik arama kurtarma ekibi, çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürmüştür.

Ekiplerimizce Gümüşkavak, Aksaray, Hicret, Kızılay, Yemişlik, Kesrik Mahalleleri ile Yeniköy, Yalnız Köyü, Miyadun ve Tadım Köyleri başta olmak üzere geniş bir alanda yerleşim yerleri, kırsal bölgeler, kuyu, kanal, rögar, foseptik çukurları, menfezler, dere yatakları, akarsular, mezarlıklar ve metruk yapılar havadan ve karadan titizlikle taranmıştır.

Bu elim olay bizleri derinden üzmüştür. Küçük Veysel'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Arama çalışmalarında büyük fedakarlık ve gayretle görev yapan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Olaylar, Bingöl, Elazığ, Yerel, Suç, Son Dakika

17:32
17:21
16:27
16:00
15:34
15:30

