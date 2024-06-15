Elazığ'da Kurban Bayramı Arefesinde Mezarlıklara Akın - Son Dakika
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Yerel

Elazığ'da Kurban Bayramı Arefesinde Mezarlıklara Akın

Elazığ'da Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Mezarlık ziyareti gün boyu devam etti ve Elazığ Belediyesi tarafından karanfil ve Yasin-i Şerif dağıtıldı.

15.06.2024 11:16
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Elazığ'da Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklara akın eden vatandaşlar, yakınları için dua etti.

Elazığ'da Asri Mezarlık başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, Arefe günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Mezarlık girişinde Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından mezarlığa gelen vatandaşlara karanfil ve Yasin-i Şerif verildi, su ikramında bulunuldu.

"Bayramda annesi ve babası olanlar öncelikle bayramın keyfini çıkarsınlar"

Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlardan Nadir Emrah Ünal, "Babamın mezarını ziyaret ettikten sonra buraya dedem ve nenemi ziyarete geldim. Bayramda annesi ve babası olanlar öncelikle bayramın keyfini çıkarsınlar. Babalarının ve annelerinin kıymetini bilsinler. Daha doğrusu biz mezarlıklara gelerek ölümü hatırlıyoruz" dedi.

Sürekli mezarlık ziyaretinde bulunduklarını dile getiren vatandaşlardan Cuma Aydın, "Bayramlarda ve cuma günleri sürekli geliyoruz. Gençlerin de gelmesi gerekiyor. Burası unutulmaması gereken yerdir. Çünkü gerçek yerimiz burasıdır" diye konuştu.

Zülfü Şengül ise "Biz de buraya geleceğiz. O yüzden her zaman gelmeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Kurban Bayramı Arefesinde Mezarlıklara Akın - Son Dakika

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