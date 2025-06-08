Elazığ'da Kurban Bayramı Coşkusu Devam Ediyor - Son Dakika
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Elazığ'da Kurban Bayramı Coşkusu Devam Ediyor

Elazığ\'da Kurban Bayramı Coşkusu Devam Ediyor
08.06.2025 11:56  Güncelleme: 12:19
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Elazığ'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde vatandaşlar, kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirmeye devam etti. Belediye kesim yerlerindeki kalabalık, bayramın ilk günlerine göre azalırken, vatandaşlar uygun fiyatlarla hizmet aldıklarını belirttiler.

Elazığ'da Kurban Bayramının üçüncü gününde vatandaşlar aldıkları kurbanları kesmeye devam etti.

Elazığ'da bazı vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de aldıkları kurbanları keserek dini vecibelerini yerine getirdi. Elazığ Belediyesi kurban kesim yerlerine gelen vatandaşlar, kesilen kurbanlarını poşetleyip evlerine götürürdü. Aldıkları kurbanlıkları bayramın üçüncü gününü bırakan vatandaşlar, ilk iki gün oluşan yoğunluktan dolayı dini vecibelerini bayramın üçüncü gününe bıraktıklarını belirtti.

Kurban kesimi için gelen vatandaşlardan Hamza Çelikel, "Allah herkesin kurbanını hayırlı etsin. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kurbanlıklar normal geçen sene ki fiyatlarla hemen hemen aynı. Taziyeden dolayı kurban kesimini bayramın üçüncü gününe bıraktık" dedi.

Kurban kesimine gelen vatandaşlardan Yavuz Uğurlu, "Kurbanımızı kesmeye geldik. Üçüncü güne bırakmamızın nedeni de taziyeden dolayı oldu. Genelde ilk günü hallediyoruz ama bu sene üçüncü güne kaldı. Nasip öyleymiş. Böyle bir ortama ilk defa geliyorum. Daha önce kurbanımızı kendi bahçemizde kesiyorduk ama bu sene öyle bir imkanımız olmadı. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Gerçekten böyle bir ortamda uygun fiyatla vatandaşlara hizmet vermeleri çok güzel bir şey. İlk günleri burada görmedim ama üçüncü gün çok fazla yoğunluk yok ama yine de boş değil. Bizde buraya sabahın erken saatlerinde geldik. Birden fazla kişinin kurbanı vardı halen bekliyoruz. Bir sıkıntımız yok şuan memnunuz. Sadece su imkanı biraz kısıtlı yetkililer su konusunu da ele alırsa çok daha güzel olurdu. Suyun eksikliği de yapılan bu kadar güzel şeyi gölgeleyemez. Kurban kesimi için dışarı da çok yüksek fiyatlar istiyorlardı fakat burada çok uygun bir şekilde vatandaşlar kurbanlarını kesiyor" ifadelerini kullandı.

Kurban kesimine geldiğini belirten Hacı Mehmet Şirik ise "Allah kabul etsin. Herkese de nasip etsin. Allah huzurla yemeyi nasip etsin. Devletimize ve milletimize de Rabbim zeval vermesin. Üçüncü günü kurban daha ucuz diye kestik" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Kurban Bayramı Coşkusu Devam Ediyor - Son Dakika

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