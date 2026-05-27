Elazığ\'da bayram namazını kılan vatandaşlar kurbanlarını kesti

Elazığ'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazını kılan vatandaşlar, daha sonra aldıkları kurbanlıkları kesti.

Elazığ'da vatandaşlar, bayram namazının hemen ardından aldıkları kurbanlıkları keserek dini vecibelerini yerine getirdi. Elazığ Belediyesi kurban kesim yerlerine gelen vatandaşlar, kesilen kurbanlarını poşetleyip evlerine götürdü.

Kurban kesen vatandaşlardan Hasan Demirol, "Allah kabul etsin. Belediyemiz çok güzel bir yer yapmış ama hayvan yok. Hayvan kıtlığı var. Geçen sene çok hayvan vardı istediğimizi seçip alabiliyorduk. Şu anda hayvanların bir kısmı çok büyük bir kısmı da çok küçük. İstediğimizi tam alamadık. Yer çok güzel ama hayvan yok. Hayvanların buraya getirilmesi lazım. Kasaplarımızın hepsi de güzel kesiyor. Acemi değiller. Onlara da teşekkür ederim" dedi.

Veli Orhan ise, "Kurban Bayramı'na geldiğimiz için çok mutlu ve sevinçliyiz. Bugünün önemi ve değeri bizim için çok anlamlı. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin kurbanını Allah kabul etsin. Sabah namazını kıldıktan hemen sonra kurbanımızın başına geldik şimdi de kurbanımızı kesiyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ