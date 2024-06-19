Elazığ'da Kurban Bayramı Son Gününde Sıkı Pazarlıklar

Yerel

Elazığ'da Kurban Bayramının son gününde hayvan pazarlarında satışlar sürerken bazı vatandaşlar ise sıcak havaya rağmen geldikleri kurban satış yerinde sıkı pazarlıklar yaparak kurbanlıklarını almaya çalışıyor.

Kentteki kurban pazarlarında büyükbaş hayvanların çoğunluğu satıldı, küçükbaş hayvan satıcıları ise ellerinde kalan kurbanlıkları satmayı sürdürüyor. Bayramın son gününde daha ucuza kurbanlık almak isteyen vatandaşlar bir süre pazarları gezdi. Pazarda, fiyatların biraz daha düşmesi beklentisiyle pazara gelen vatandaşlar, aldıkları kurbanlıklarını Elazığ Belediyesi tarafından kurulan kesimhanelerde ya da farklı yerlere götürerek kesim işlemlerini gerçekleştiriyor.

"Fiyat biraz daha uygun"

Son günde pazara gelen vatandaşlardan Ümit Keskin, "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Gelip kurbanımızı kestik. Son günlere bırakmamızın sebeplerinden birisi, fiyatın biraz daha uygun olmasıdır" dedi.

Mehmet Batu ise "Kurbanımızı kesmeye geldik. Çok mutluyum. Bayramınız mübarek olsun. Kurbanımızı ben seçtim" şeklinde konuştu.

Öte yandan, hayvan pazarında yoğunluğun olduğunu ancak yoğunluğun satışlara yansımadığına dikkat çeken besiciler, getirdikleri hayvanların bir kısmını sattıklarını, bir kısmını da satmaya çalıştıklarını belirttiler. - ELAZIĞ