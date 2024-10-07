Elazığ'da Lösemili Hastalar İçin Moral Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da Lösemili Hastalar İçin Moral Etkinliği Düzenlendi

Elazığ\'da Lösemili Hastalar İçin Moral Etkinliği Düzenlendi

Elazığ'da LÖSEV tarafından düzenlenen moral etkinliği, tedavi gören lösemili çocuk ve yetişkin hastalara neşe dolu anlar yaşattı. Eğlenceli müzikler eşliğinde yapılan piknikte stres atan hastalar, moral bulmanın mutluluğunu yaşadı.

07.10.2024 10:50  Güncelleme: 10:57
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Elazığ'da tedavi gören lösemili çocuk ve yetişkin hastalar Elazığ Belediyesinin kürsübaşı ekibinin katılım sağladığı etkinlik ile moral buldu.

LÖSEV Elazığ İl Temsilciği tarafından kentte tedavi gören lösemi hastası çocuk ve yetişkinler için moral etkinliği düzenlendi. Elazığ Belediyesi'nin ulaşım desteği ve kürsübaşı ekibinin katkılarıyla düzenlenen eğlence ve piknik etkinliğine katılan hastalar ve aileleri, davul ve klarnet eşliğinde türkülere eşlik etmenin keyfini yaşadı. Cip Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte hastalar, çiftetelli oynayarak ve halaylar çekerek stres atıp, gönüllerince eğlendi.

Düzenledikleri moral etkinliğinde güzel vakit geçirdiklerini dile getiren LÖSEV Elazığ İl Temsilcisi Ayşe Kavak, " Bugün Cip Mesire Alanı'ndayız. Burada yetişkin ve çocuk hastalarımıza moral ve motivasyon amaçlı bir piknik ve eğlence düzenledik. Kürsübaşı ekibinin de katkısıyla etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bilindiği üzere hastalarımız çok yoğun kemoterapi alıyorlar ve günleri sürekli hastanede geçiyor. Onları bir gün de olsa bu stresten, yoğun tedavi stresinden uzak tutmak istedik. İnşallah, iyi geçer" dedi.

Moral ve motivasyon olarak ihtiyaçları olan etkinlikte bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten LÖSEV gönüllüsü Ebru Dalgın, "Bugün de bir etkinliğimiz var. Elazığ müzikleri çalıyor. LÖSEV ailelerimiz burada eğleniyor. Herkes evden bir şeyler yapıp getirdi, eğleniyoruz. Güzel bir gün havanın tadını çıkarıyoruz. O yüzden her beraber birbirimizin derdinden anlayan insanlar olarak toplanıp sohbet muhabbet ve müziğin olduğu bir etkinlikte bir arada bulunduk" diye konuştu.

5 yıl önce Lösemi hastalığı teşhisi konulan Gülser Sarıkaya ise " Tanısı çok geç konuldu. Allah'a çok şükür sonradan tedaviye başladık. İlik nakli olduk. Tedavisi güzel gitti ve devam etti. Tedaviden sonra düzelme var. Ayrıca LÖSEV, bizi böyle eğlenceli etkinliklere katıyor. Bugün ki etkinlikten dolayı çok sevinçliyiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Lösemili Hastalar İçin Moral Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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