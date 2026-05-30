Elazığ'da Maden Projesine Tepki

(ELAZIĞ)Haber: Serra TAYLAN

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin beldesindeki tren istasyonunun, Cengiz Holding'in maden sevkiyatında lojistik merkez olarak kullanılması planına tepki gösteren bölge halkı, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ortak açıklama yaptı. CHP İl Genel Meclis Üyesi Suat Ören'in çağrısıyla Gezin Tren İstasyonu'nda düzenlenen eylemde, Hazar Gölü Havzası'nın ağır sanayi ve maden taşımacılığı faaliyetleri nedeniyle çevresel, tarımsal ve turistik açıdan zarar göreceği vurgulanarak projeden vazgeçilmesi istendi.

"HAZAR GÖLÜ HAVZASI'NIN GELECEĞİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"







Hazar Gölü Koruma Derneği Başkanı Fethi Aydın, şu ifadelere yer verdi:

"Maden ilçemizde kuruluşundan bu yana üretim ve taşıma faaliyetlerini kendi bölgesinde sürdüren tarihi bakır işletmesinin, alınan yeni bir kararla yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Hazar Gölü Havzasına taşınması gündemdedir. Bizler istihdama ya da sanayi üretimine karşı değiliz ancak üretimin ve lojistiğin yapılacağı yer seçilirken doğanın, tarımın, turizmin ve insan sağlığının hiçe sayılmasına sessiz kalmamız mümkün değildir. Koruma altında olan bir havzaya, ağır sanayi ve maden taşımacılığı gibi yüksek riskli lojistik faaliyetlerin getirilmesi, sit alanı statüsünün ruhuna ve hukuka açıkça aykırıdır.Bu bölge ulusal ve uluslararası öneme haiz Hazar Gölü Sulak Alanı kapsamındadır. Havza, bölgenin en önemli oksijen kaynağı olan ormanlık alanlara ve yöre halkının geçim kaynağı olan birinci sınıf tarım arazilerine ev sahipliği yapmaktadır. Coğrafi işaretli Elazığ Keven Balı üretimine hayat veren geven bitkisi örtüsü barındırır. Maden taşıma, depolama ve lojistik faaliyetleri sırasında havaya karışacak olan ağır metal içeren tozlar, rüzgar koridorlarıyla ormanlık alanlara ve ekili dikili arazilere yayılacaktır. Toprağa çökecek bu kimyasal ve ağır metaller, tarımsal ürünlerin kalitesini bozacak, toprağı zehirleyecek ve uzun vadede ağaçların kurumasına yol açacaktır. Tarım biterse, havza köylüsünün geçim kaynağı da elinden alınmış olacaktır. Çileğimizi, fasulyemizi kaybedeceğiz."

"BÖLGE TURİZMİNİN KALBİNE HANÇER SAPLANACAKTIR"

Aydın, Hazar Gölü'nün bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olduğu belirterek, "Maden kamyonlarının gürültüsü, tozu ve egzoz dumanı altında ezilecektir. Maden faaliyetlerinin gölgesindeki bir göle ne yerli ne de yabancı turist gelecektir. Yıllardır bölge turizmine yapılan yatırımlar ve mavi bayrak vizyonu bu kararla tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Göl suyunun ve çevre su kaynaklarının ağır metallerle kirlenmesi, hem göldeki canlı yaşamını bitirecek hem de çevre halkının sağlığını doğrudan tehdit edecektir" dedi.

Bu yanlış karardan derhal dönülmesini istediklerini ifade eden Aydın, "Maden ilçesindeki tesislerin kurulduğu günden beri kendi yerinde yürütülen bu taşıma işleminin, hiçbir ekolojik ve hukuki gerekçeye dayanmadan Hazar Gölü gibi kırılgan bir ekosisteme kaydırılması kabul edilemez. Bu karar; ormanı, tarımı, turizmi ve bölge halkının sağlığını aynı anda ateşe atmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE BU HALK SİZDEN HESAP SORACAK"

CHP'li İl Genel Meclis Üyesi Suat Ören ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz buradan il milletvekillerine sesleniyoruz; halkın sesini duyun. Ben sizleri bu halka şikayet ediyorum. Bu insanlar günü geldiğinde size hesap soracaktır. Burada bir holdinge sahip çıkmayın. Bu insanlara yzıktır. Bu insanlar maden değil, hizmet istiyor, su istiyor, turist istiyor. Davet edilip de buraya gelmeyen il başkanlarına sesleniyorum; günü geldiğinde bu halk size hesap soracak. Cengiz Holding'in buraya getirdiği bakır burayı mahvedecek. Bağımız, çileğimiz yok olacak."

Eyleme destek veren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yaklaşık bir ay önce de bölgeyi ziyaret ettiğini, firma yetkilileri ve yöre halkıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Taşımacılıkla ilgili olarak bu istasyonun neden tercih edildiğini anlayamadım. Madem 5 kilometrelik bir mesafe var ve maliyetler daha düşük, neden burası tercih ediliyor? Tercih edilen yeri yerinde görmek için geldim. Ancak sonuç itibarıyla buradaki yerel halkın ve geçmişte bu bölgedeki bakır madeninde çalışan arkadaşlarımızın bize verdiği bilgiler doğrultusunda şu kanaate vardım ki bu istasyon, Cengiz Holding'in maden sevkiyatında kullanacağı bir nokta olarak asla tercih edilmemelidir" dedi.