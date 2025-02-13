Elazığ\'da Mezarlıkta Heyelan, Cenazeler Taşınıyor

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Elazığ'da mezarlıkta heyelan meydana geldi. Mezarlıkta oluşan yarıklar üzerine cenazeler, Elazığ Belediyesi tarafından dini vecibelere uygun olarak başka mezarlıklara taşınmaya başlandı.

Olay, merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Pancarlık mevkiinde bulunan mezarlıkta yaşandı. Yıllar önce mahalle sakinlerinin defnedilen yakınlarının kabirlerinin bulunduğu mezarlıkta yaşanan heyelan sonucu mezarlarda hasar meydana geldi. Mahalle muhtarı, durumu fark etmesinin ardından konuyu Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne haber verdi. Mezarlığa defnedilen 35 vatandaşın yakınlarına ulaşan ekipler, heyelan riskinin devam etmesinden ötürü kabirleri kentteki farklı mezarlıklara sevk etmeleri gerektiğini bildirdi. Ailelerin de oluruyla cenazeler dini vecibelere uygun olarak farklı mezarlıklara taşındı. Mezarlıktaki 9 kişinin cenazeleri taşınırekn, geri kalanların da ailelerinin olurunun ardından en kısa sürede taşınacağı bildirildi.

"Bölgede yeni defin olmayacak"

Yıldızbağları Mahallesi Pancarlık mevkiinde eskiden beri vatandaşların mezarlık olarak kullandığı alanda olduklarını belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, "Burası bizim Mezarlıklar Müdürlüğümüzde kayıtlı olmayan bir mezarlık alanı ama kadim bir mezarlık alanıdır. Geçmişte vatandaşlar mahallelerine yakın yerlere definler gerçekleştirmişler. Yaklaşık 20 yıla yakındır burada defin yapılmıyor. Geçmiş günlerde yağışlardan dolayı bir heyelan meydana gelmiş, mahalle muhtarımızın bize bildirmesiyle arkadaşlarımız buraya geldi. Geldiklerinde bazı mezarlıkların altının oyulduğu ve heyelandan dolayı zarar gördükleri tespit edildi. Muhtarımız ve mezarlıkta bulunan rahmetlilerin aileleriyle Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerimiz, mezarlıklardaki cenazeleri toplatarak vatandaşlarımızın bizlere göstermiş olduğu Gülmez Mezarlık alanına usulüne uygun olarak definleri gerçekleştirildi. Burada 35 civarında mezar vardı, bunların 9 tanesi bu şekilde nakledildi. Arazinin durumuna baktığımızda heyelanın bu alanda devam edeceği görülüyor. Vatandaşlarımızla görüşerek cenaze sahiplerinin onayıyla kendi ekiplerimizle dini vecibeler yerine getirilerek usulüne uygun bir şekilde definleri yapılarak, yeni mezarlık alanlarına taşınacaklar. Şu anda burada yeni bir mezar defni için izin yok. Vatandaşlarımız da bunu benimsemiş ve yeni bir defin getirmiyorlar. Vatandaşlarımız da talep ederse mezarlık alanındaki cenazelerin tamamını Gülmez veya Asri Mezarlığı'nda onların istedikleri alanlara definlerini gerçekleştireceğiz. Mezarlık alanında bütün ölülerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Belediye olarak kendi envanterimizdeki mezarlık alanlarında arazinin yapısını ve heyelan durumunu dikkate alarak definleri gerçekleştiriyoruz ama burası hesapsız yapılan bir alandır. Bundan sonra burada yeni definler yapılmasın diye yeni define kapalı olduğu ve heyelan bölgesi olduğuna dair uyarılarımızı da mezarlık alanının girişine bıraktık. Bundan sonra burada defin olmayacaktır" dedi. - ELAZIĞ