Elazığ'da motokurye 9 günlük yaşam savaşını kaybetti, organları 4 kişiye umut oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da motokurye 9 günlük yaşam savaşını kaybetti, organları 4 kişiye umut oldu

Elazığ\'da motokurye 9 günlük yaşam savaşını kaybetti, organları 4 kişiye umut oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da kamyonun çarptığı 26 yaşındaki motokurye 9 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Ailesinin bağışladığı organlar 4 hastaya nakledilirken genç, memleketi Diyarbakır Ergani'de toprağa verildi.

Elazığ'da kazada ağır yaralanan Diyarbakırlı 26 yaşındaki Emrullah Dirik 9 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Gencin ailesince bağışlanan organları 4 kişiye hayat verdi.

Elazığ'da 1 Eylül'de kamyonun çarptığı motokurye Emrullah Dirik ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 9 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Dirik'in beyin ölümü dün gerçekleşti. Kahramanmaraş depremlerinde aynı yaşta başka bir evlatlarını kaybeden aile, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Elazığ'da alınan 4 organ, bağış bekleyen hastalara ulaştırıldı. İşlemlerin ardından Emrullah Dirik'in cenazesi memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Kortaş köyüne getirildi. Cenaze namazının ardından Dirik'in cansız bedeni gözyaşları arasında defnedildi.

Maraş depreminde hayatını kaybeden ağabeyi ile aynı yaşta öldü

Emrullah Dirik'in amcasının oğlu Erman Dirik, "Geçici olarak haftada 3 günlük İş-Kur üzerinden çalışıyordu. Geri kalan zamanlarında ise kuryelik yapıyordu. 1 Eylülde saat 14.00'da kendisine verilen paketi ulaştırmak için hareket ediyor, kendi yolunda nizami kaskı takılı bir şekilde. Paketi teslim etmeye giderken tali yoldan çıkan kamyon çarpıyor. Kaza sonucu yoğun bakıma alınıyor. Beyin ölümü gerçekleşiyor. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesi, annesi, babası, ablası, kardeşleri karar alıyor bütün organlarını bağışlıyor. Ağabeyi de aynı yaştaydı, Maraş depreminde çimento fabrikasında çalışıyordu Kahramanmaraş'ta. Depremde ağabeyini kaybetmişti. O da 26 yaşındaydı. Gönül ister ki herkes bu organ bağışına katılsın, bir organ bir candır. Herkes bunu bekliyor bu bilinçte olmamız insani görevimiz. Ailesi bunu insanlık görevi olarak yaptı, biz bundan memnunuz" dedi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da motokurye 9 günlük yaşam savaşını kaybetti, organları 4 kişiye umut oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar Yolları ayrılıyor Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu “7 gün içinde...“ İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! "7 gün içinde..."
Yeni Parti’den Üsküdar seçimleri kararı İtiraz edecekler Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler
DMM’den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti
Üsküdar’da CHP’den AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik’i yalanladı Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı

12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:44
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
10:51
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
10:45
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 12:34:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Elazığ'da motokurye 9 günlük yaşam savaşını kaybetti, organları 4 kişiye umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement