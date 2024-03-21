Elazığ'da 40 gün önce eşi tarafında görev yaptığı hastanenin önünde öldürülen fizyoterapi teknikeri Burcu Demir, arkadaşları tarafından öldürüldüğü yerde anıldı.
Elazığ'da 8 Şubat 2024'te Medikal Hospıtal arkasında Onkoloji Merkezi girişinde meydana gelmişti. Hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir (32), eşi Uzman Çavuş M.C. ile bahçede konuşmaya başlamış, ardından ikili arasında tartışma çıkmıştı. M.C., bu sırada belinden çıkardığı tabanca ile Demir'e ateş edip öldürmüştü. Fizyoterapi teknikeri Burcu Demir ölümünün 40. gününde mezarı başında ailesi tarafından anıldı. Arkadaşları tarafından da öldürüldüğü hastanenin önüne Burcu Demir'in anısına karanfiller bırakıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › Elazığ'da öldürülen fizyoterapi teknikeri Burcu Demir anıldı - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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