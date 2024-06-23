Elazığ'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Elazığ'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından seyir halindeki tıra çarptığı belirtildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

23.06.2024 16:44
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Elazığ'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 LP 883 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından seyir halindeki tıra çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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