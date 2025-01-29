Elazığ'da Pancar Çiftçileri Mağdur

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Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ Şeker Fabrikası'nın pancar alım kapasitesinin düşük olduğuna dikkat çeken Elazığ Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir, "Fabrika alım zamanı 3 gün kapalı 4 gün açık. Sebebi de malum fabrikanın kapasitesi çok düşük. Yetkililere bir türlü sesimizi duyuramadık" dedi.

Elazığ Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir, pancar üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları anlattı. Özdemir, Elazığ'da yaklaşık 12 bin pancar çiftçisi olduğunu belirterek 1955 yılından beri faaliyette olan Elazığ Şeker Fabrikası'nın üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi. Özdemir, şöyle konuştu.

"Bizim 10 bin tane üyemiz var resmi kayıtlı olarak. Elazığ'da 250 bin ton şeker pancarı üretiyoruz resmi kotamız bu. Bizim çiftçi olarak en büyük sorunumuz Elazığ Şeker Fabrikası çiftçilerinin mağdur olması. Pancarımız zamanında alınmıyor. 3 gün kapalı 4 gün açık. Sebebi de malum fabrikanın kapasitesi çok düşük. Yetkililere bir türlü sesimizi duyuramadık. 3-5 yıldır maalesef bakanlarımıza da söyledik. Sayın Tarım Bakanımıza buradan da sesleniyoruz. Elazığ Şeker Fabrikası'na bir el atmaları için rica ediyoruz. İnşallah çiftçilerimize yardımcı olurlar.

Fabrikamız 1955 tarihinde kuruldu. O tarihten beri çiftçiler Elazığ'da pancar üretiyor. Zamanla çiftçiler pancarını teslim edemiyor. Çok büyük sıkıntıları var. Sebebi de kapasitenin çok düşük olması. Bin 700 ton günlük kapasitesi var. Pancarı haftalarca tarlada kalıyor. Silo yapıyor maliyeti yükseliyor. Çiftçimiz çok mağdur. Ben kendim de mağdurum. Çok büyük mağduriyet yaşıyoruz."

"Bizleri en çok zorlayan şeyler; akaryakıt, işçilik maliyetleri, nakliye giderleri"

Pancar üretiminde girdi maliyetlerinin artışına da dikkat çeken Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Girdi maliyetleri çok yüksek olduğu içi çok büyük bir kar peşinde değil çiftçilerimiz. Düşük bir kar amacıyla ekim yapıyorlar zaten. Çiftçi veremediği ürünü günlerce, haftalarca bekletiyorlar. Fabrika randevu sistemi ile alım yapıyor. Fabrika 3 gün açık 4 gün kapalı. Fabrikanın kapasitesi düşük olduğu için fabrika da üretemiyor. Fabrikanın üç ana birimi çok eski. Kuruluştan bu yana hiç değişmemiş. Tribün dairesi, kazan dairesi, kireç ocağı. Fabrikanın en büyük sorunu bu üç ana şeyin değişmesi lazım. Bu üç ana kalem değişmeden üretim yükselmez. Bin 700 tonla gidiyor böyle yıllardır. 3 bin 500 ton kapasitesi olsa Elazığ' da çiftçimiz de rahatlayacak. Biz vekillerimizle bu konuyu görüştük defalarca. Tarım Bakanı'nın da bilgisi vardır, vekillerimiz söylemişler. Programa almışlar ama kaç yıldır yapılmadı, değişmedi. Bir revize yapılmadı fabrikada. Pancar çiftçilerinin en büyük sorunu bu."

Üreticileri en çok akaryakıt, işçi ve nakliye giderlerinin zorladığını da belirten Özdemir, maliyet artışlarından bahsederek, 'Bizleri en çok zorlayan şeylerden biri de akaryakıt, işçilik maliyetleri, nakliye giderleri. Nakliyenin yarısını fabrika yarısını çiftçi karşılıyor. Bunun yanı sıra gübre fiyatları çok yüksek. Bunların girdi maliyetleri çok yüksek" dedi.

Şeker üretiminde kota sistemini de eleştiren Mesut Özdemir, çiftçinin verilen kotanın üzerinde veya altında üretim yaptığında fiyatların düştüğünü söyledi. Açıklanan taban fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 35 fazla olmasına rağmen çiftçilerin maliyetlerini kurtarmaya yetmediğini de söyleyen Özdemir, beklentinin en az yüzde 50 olduğunu ifade etti.