Elazığ'da Pancar Çiftçileri Mağdur - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'da Pancar Çiftçileri Mağdur

Geniş Video İzle

Elazığ Şeker Fabrikası'nın düşük kapasitesi, pancar çiftçilerinin sorunlarını artırıyor.

29.01.2025 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ Şeker Fabrikası'nın pancar alım kapasitesinin düşük olduğuna dikkat çeken Elazığ Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir, "Fabrika alım zamanı 3 gün kapalı 4 gün açık. Sebebi de malum fabrikanın kapasitesi çok düşük. Yetkililere bir türlü sesimizi duyuramadık" dedi.

Elazığ Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir, pancar üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları anlattı. Özdemir, Elazığ'da yaklaşık 12 bin pancar çiftçisi olduğunu belirterek 1955 yılından beri faaliyette olan Elazığ Şeker Fabrikası'nın üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi. Özdemir, şöyle konuştu.

"Bizim 10 bin tane üyemiz var resmi kayıtlı olarak. Elazığ'da 250 bin ton şeker pancarı üretiyoruz resmi kotamız bu. Bizim çiftçi olarak en büyük sorunumuz Elazığ Şeker Fabrikası çiftçilerinin mağdur olması. Pancarımız zamanında alınmıyor. 3 gün kapalı 4 gün açık. Sebebi de malum fabrikanın kapasitesi çok düşük. Yetkililere bir türlü sesimizi duyuramadık. 3-5 yıldır maalesef bakanlarımıza da söyledik. Sayın Tarım Bakanımıza buradan da sesleniyoruz. Elazığ Şeker Fabrikası'na bir el atmaları için rica ediyoruz. İnşallah çiftçilerimize yardımcı olurlar.

Fabrikamız 1955 tarihinde kuruldu. O tarihten beri çiftçiler Elazığ'da pancar üretiyor. Zamanla çiftçiler pancarını teslim edemiyor. Çok büyük sıkıntıları var. Sebebi de kapasitenin çok düşük olması. Bin 700 ton günlük kapasitesi var. Pancarı haftalarca tarlada kalıyor. Silo yapıyor maliyeti yükseliyor. Çiftçimiz çok mağdur. Ben kendim de mağdurum. Çok büyük mağduriyet yaşıyoruz."

"Bizleri en çok zorlayan şeyler; akaryakıt, işçilik maliyetleri, nakliye giderleri"

Pancar üretiminde girdi maliyetlerinin artışına da dikkat çeken Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Girdi maliyetleri çok yüksek olduğu içi çok büyük bir kar peşinde değil çiftçilerimiz. Düşük bir kar amacıyla ekim yapıyorlar zaten. Çiftçi veremediği ürünü günlerce, haftalarca bekletiyorlar. Fabrika randevu sistemi ile alım yapıyor. Fabrika 3 gün açık 4 gün kapalı. Fabrikanın kapasitesi düşük olduğu için fabrika da üretemiyor. Fabrikanın üç ana birimi çok eski. Kuruluştan bu yana hiç değişmemiş. Tribün dairesi, kazan dairesi, kireç ocağı. Fabrikanın en büyük sorunu bu üç ana şeyin değişmesi lazım. Bu üç ana kalem değişmeden üretim yükselmez. Bin 700 tonla gidiyor böyle yıllardır. 3 bin 500 ton kapasitesi olsa Elazığ' da çiftçimiz de rahatlayacak. Biz vekillerimizle bu konuyu görüştük defalarca. Tarım Bakanı'nın da bilgisi vardır, vekillerimiz söylemişler. Programa almışlar ama kaç yıldır yapılmadı, değişmedi. Bir revize yapılmadı fabrikada. Pancar çiftçilerinin en büyük sorunu bu."

Üreticileri en çok akaryakıt, işçi ve nakliye giderlerinin zorladığını da belirten  Özdemir, maliyet artışlarından bahsederek, 'Bizleri en çok zorlayan şeylerden biri de akaryakıt, işçilik maliyetleri, nakliye giderleri. Nakliyenin yarısını fabrika yarısını çiftçi karşılıyor. Bunun yanı sıra gübre fiyatları çok yüksek. Bunların girdi maliyetleri çok yüksek" dedi.

Şeker üretiminde kota sistemini de eleştiren Mesut Özdemir, çiftçinin verilen kotanın üzerinde veya altında üretim yaptığında fiyatların düştüğünü söyledi. Açıklanan taban fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 35 fazla olmasına rağmen çiftçilerin maliyetlerini kurtarmaya yetmediğini de söyleyen Özdemir, beklentinin en az yüzde 50 olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mesut Özdemir, Ekonomi, Elazığ, Üretim, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Pancar Çiftçileri Mağdur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:54:46. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Pancar Çiftçileri Mağdur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.