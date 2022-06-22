Elazığ'da pandeminin ardından ilk hacı kafilesi yola çıktı - Son Dakika
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Elazığ'da pandeminin ardından ilk hacı kafilesi yola çıktı

22.06.2022 14:59
Elazığ'da pandeminin ardından ilk hacı kafilesi yola çıktı

Elazığ'da pandeminin bitmesinin ardından kutsal topraklara gidecek olan 254 kişilik ilk kafile yola çıktı.

Elazığ'da pandeminin bitmesinin ardından kutsal topraklara gidecek olan 254 kişilik ilk kafile yola çıktı.

Elazığ'da pandeminin bitmesinin ardından 254 kişilik ilk hacı kafilesi yola çıktı. Hacca gidecek olan adaylar yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve acenteler ile birlikte Elazığ'dan bu sene toplamda 404 hacı adayı kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Havalimanında aileleri ve yakınları tarafından salavatlarla uğurlanan ilk hacı kafilesi duygu dolu anlar yaşadı.

Çok hüzünlü bir an yaşadıklarını belirten İl Müftüsü Selami Aydın, "Hacılarımızı tekbirlerle ve salavatlarla uğurluyoruz. Hacılarımız duygulandı onlar duygulanınca bizler de duygulandık. O mübarek topraklara gidecekler. Beytullah'ta tavaf edecekler. Safa ile Merve arasında sahi edecekler. Zemzem suyundan kana kana içecekler. Bugünü bir ömürdür bekliyorlardı bugün de nasip oldu. Bu sabah bir grup hacımızı uğurladık. Şimdi de yine bir grup üyemizi göndereceğiz. Elazığ'dan toplamda 404 hacımız var. Şuana kadar 254 kişiyi uğurlamış olacağız. Allah nasip ederse cuma günü de diğer kafilemizi göndereceğiz" dedi.

Elazığ'dan hacca gideceğini aktaran vatandaşlardan Fethi Demirol, "Çok mutluyum. Allah nasip ederse kutsal topraklara gideceğiz. Heyecanlıyım. Rabbim gidip dönmeyi nasip etsin. 3 yıldır bekliyordum. Pandemiden önce çıkmıştı pandemiden dolayı gidemedik. Allah şimdi nasip etti. Allah cümlemize nasip etsin" diye konuştu.

Hacca gidecek olan vatandaşlardan Muhittin Kılıç, "Rabbim yaşadığım heyecanı herkese nasip etsin. Duyguluyum, peygamber efendimizin misafiri olacağız. 2010 yılında yazılmıştım. Pandemiden önce çıkmıştı ama gidememiştik. Allah nasip ederse bugün yolcuyuz" şeklinde konuştu.

2009'dan beridir hacca gitmek için başvuru yaptığını belirten Kutbettin Sorgucu, "12 yıl sonra hac kuramız çıktı. Sevindik, dünyayı saran musibetten dolayı 2 yıl bekledik. Rabbime şükürler olsun. Şuan da Allah'ın misafiri olarak kutsal topraklara yolculuğa gidiyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Elazığ, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da pandeminin ardından ilk hacı kafilesi yola çıktı - Son Dakika

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