Elazığ'da pikap park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Elazığ'da pikap park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap park halinde bulunan 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve yaralının ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.03.2024 20:14
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Elazığ'da pikap park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap park halinde bulunan 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesi ambulansta yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Elazığ, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da pikap park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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