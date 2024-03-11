Elazığ'da pikap park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı

Dakka'da çıkan yangında en az 43 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yüksek katlı bir binada çıkan yangında en az 43 kişi hayatını kaybetti. Yangında ölenlerin bir kısmı hastanelere kaldırılırken, bazı bölümlerde yangın hala devam etmektedir. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.