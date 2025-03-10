Elazığ\'da Ramazan Etkinlikleri: Turgut Kırgıl ile Unutulmaz Gece

Elazığ Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında tasavvuf müziği sanatçısı Turgut Kırgıl, vatandaşlarla buluştu.

Ramazan ayının manevi iklimini ve coşkusunu Elazığ Belediyesi Ramazan etkinlikleri ile yaşamaya devam ediyor. Elazığ Belediyesi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen geleneksel Ramazan ekinlikleri kapsamında Elazığ Belediyesi mehteran takımı gösterisi düzenlendi. Ardından, tasavvuf müziğinin usta isimlerinden Turgut Kırgıl sevenleriyle buluştu. Programa vatandaşlar ilgi gösterirken, Turgut Kırgıl, seslendirdiği ezgi ve ilahilerle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Programın sonunda, Elazığ Belediyesi tarafından tasavvuf müziği sanatçısı Kırgıl'a plaket takdim edildi.

Öte yandan Elazığ Belediyesinin çocuklar için her akşam 19.00 ile 22.30 saatleri arasında düzenlediği ve birbirinden renkli etkinliklerle keyifli zaman geçirerek, doyasıya eğlenecekleri Ramazan programları da devam ediyor. Çocuk oyun alanında gerçekleştirilen Karagöz-Hacivat gösterisi çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Elazığ Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, 14 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek Elazığ Belediyesi tasavvuf topluluğu konseri ile devam edecek. - ELAZIĞ