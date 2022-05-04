Elazığ'da Sağanak Yağış Nedeniyle Alt Geçitleri Su Bastı - Son Dakika
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Elazığ'da Sağanak Yağış Nedeniyle Alt Geçitleri Su Bastı

04.05.2022 18:08

Elazığ'da bugün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt geçitleri su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Aracı suya gömülen bir vatandaş, itfaiyenin gecikmesine tepki gösterdi

Elazığ'da bugün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt geçitleri su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Aracı suya gömülen bir vatandaş, itfaiyenin gecikmesine tepki gösterdi

Elazığ'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı alt geçitleri su basarken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Aksaray Mahallesi Çimento Fabrikası civarında aracı alt geçitte sular altında kalan vatandaş, itfaiyenin gecikmesine tepki gösterdi.

Aracına ulaşamayan vatandaş, "Şu an itfaiyeyi aramışım, arabam komple suyun içinde kalmış. İtfaiyeci diyor ki ben göndermiyorum. İki saattir arabamız gömülü kaldı. İçinde adam kaldı zor bela kendimizi kurtardık" dedi.

Bölgeye giden kurtarma ekipleri, aracı çıkarmak için çalışma başlattı.

Elazığ'da Sağanak Yağış Nedeniyle Alt Geçitleri Su Bastı
Elazığ'da Sağanak Yağış Nedeniyle Alt Geçitleri Su Bastı
Elazığ'da Sağanak Yağış Nedeniyle Alt Geçitleri Su Bastı
Elazığ'da Sağanak Yağış Nedeniyle Alt Geçitleri Su Bastı

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Elazığ, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Elazığ'da Sağanak Yağış Nedeniyle Alt Geçitleri Su Bastı - Son Dakika


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