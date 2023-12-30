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Elazığ'da seyir halindeki motosiklet yandı
ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeki bir motosiklet yandı. Motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Olay, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,seyir halindeki motosiklet bir anda alev aldı. Motosiklet sürücüsü bunun üzerine uzaklaşarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürdü.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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