Sıcak Havada Kedinin Serinleme Yöntemi

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Elazığ'da sıcaktan bunalan kedinin serin yerde sızması güldürdü

ELAZIĞ - Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak havalar sokak hayvanlarını da etkiledi. Elazığ'da sıcaktan bunalan sevimli bir kedinin serin yerde sızıp kalması tebessüm ettirdi.

Elazığ'ın İmam Efendi Bulvarında sıcaktan bunaldığı görülen bir kedinin serinlemek için bulduğu kendine has yöntemi görenleri tebessüm ettirdi.

Elazığ'da sıcaktan bunalan sevimli bir kedinin serin yerde sızıp kalması ve hareketsiz bir şekilde serin havanın tadını çıkarması tebessüm ettirdi.