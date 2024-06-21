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Elazığ'da şiddetli rüzgar kayısı ağaçlarını yerinden söktü, bahçelere zarar verdi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları yerinden söktü, kayısı bahçelerine zarar verdi.

Son günlerde yoğun sıcakların yaşandığı Elazığ'da, bazı bölgelerde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün öğlen saatlerinde çıkan yangının rüzgar nedeni ile büyük bir alana yayılırken yine akşam saatlerinde rüzgar nedeni ile bazı evlerin çatıları uçtu. Son olarak Baskil ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. İlçede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı kayısı ağaçları devrilirken, kaysılarda yere döküldü. Üreticiler, hasat öncesi oluşan bu durum nedeni ile maddi kayıp yaşadıklarını söyledi.