Elazığ'da Sosyal Farkındalık Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'da Sosyal Farkındalık Projesi

Elazığ\'da Sosyal Farkındalık Projesi

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, gelir durumu düşük öğrencilere tıraş ve saç bakımı yaptı.

21.05.2025 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Mesleki Eğitim Merkezinde öğrenim gören kuaförlük bölümü öğrencileri, sosyal farkındalık projesi çerçevesinde gelir durumu düşük olan erkek öğrencileri tıraş ederken, kız öğrencilere de saç kesimi ve bakımı yaptı.

Elazığ'da Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören kız ve erkek öğrenciler, sosyal farkındalık projelerini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede kuaförlük bölümü öğrencileri, gelir durumu düşük olan okullarda okuyan öğrencileri tespit ederek saç kesimi ve bakımı yapıyor. Şahinkaya Mahallesi'nde bulunan Şahinkaya İlköğretim Okuluna gelen Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, burada bulunan erkek öğrencilerin saç tıraşını kız öğrencilerin ise saç kesimi ve bakımını gerçekleştirdi.

"Etkinliği geleneksel hale getirdik"

Elazığ Meslek Eğitim Merkezinde güzellik ve saç bakım hizmetleri öğretmeni olarak 7 yıldır görev yaptığını belirten Şennur Şabanoğlu, "Bu etkinliği, Elazığ Meslek Eğitim Merkezi olarak geleneksel hale getirdik. Bu sene de 6'ıncı etkinliğimizi düzenliyoruz. Köy okullarına bir sosyal farkındalık projesi olarak yapmaktayız. Hem de aynı zamanda, erkek ve kadın kuaförlüğü öğrencileri olarak maddi yetersizliği olan öğrencilerimize bir hizmet oluşturmaktayız. Şu anda da onların saçlarını kesmekteyiz. Öğrencilerimiz, bu hizmeti tamamen gönül esaslı yapmaktadır. Aynı zamanda Elazığ'ın çeşitli işletmelerinde çalışan kadın ve erkek kuaförleri var. Hepsi alanında uzman öğrencilerimiz. Biz öğrenci diyoruz ama hepsi usta ve profesyonel oldular artık. Geldiğimiz, Şahinkaya ilköğretim okulunun okul müdürlüğünden veli izin dilekçelerini almayı istedik. İzin dilekçesi olan öğrencilerimizin saçlarına kesim uyguluyoruz. Onun dışında, kız öğrencilerimize ufak tefek örgü ve süslemeler yapıyoruz. Amacımız, çocukları mutlu edip hem kurban bayramı hem de mezuniyet hediyesi verebilmek" dedi.

Yapılan etkinlik hakkında konuşan Şahinkaya İlköğretim Okul Müdürü Alparslan Kılıç, "Elazığ Mesleki Eğitim Merkezimiz, 6'ncı geleneksel köy okulları öğrencilerini tıraş etme etkinliği kapsamında bugün okulumuzu ziyaret ettiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bugün yapmış oldukları bu çalışma ile öğrencilerimizi çok mutlu ettiler. Günlerine neşe kattılar. Çalışmaları için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Altıncı geleneksel köy okulları, öğrencileri tıraş etme etkinliğini Şahinkaya İlköğretim Okulunda gerçekleştirdiklerini dile getiren Elazığ Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hasan Kılıç, "Dolayısıyla, bizim her bir öğrencimiz altın değerinde ve mesleğinin erbabıdır. Gençlerimiz iş yerlerinde yıllardır çalışıp usta kıvamına geldiler. Öğrencilerimiz bayram hazırlığı olarak, köy okullarındaki öğrencileri tıraş etmeye başladılar. Bizim öğrencilerimiz kendi alanında en iyi biçimde yetişen öğrencilerdir. Bu kapsamda ülkemizde mesleki eğitime çok daha önem verilmesi gerekmektedir. Her yıl farkındalık etkinliklerimiz devam etmektedir" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

saç bakımı, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Sosyal Farkındalık Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu
Bulgaristan 2026’da Euro’ya geçmeye hazırlanıyor Bulgaristan 2026'da Euro'ya geçmeye hazırlanıyor
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
Finlandiya’da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı Finlandiya'da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor 42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112’yi aramış Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
19:22
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
19:20
Elon Musk’ın babası katil çıktı Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
19:18
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
18:59
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
18:41
Süper Lig devlerine müjde: Lille’den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor
Süper Lig devlerine müjde: Lille'den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor
18:38
Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis’ten dijital yatırım hamlesi
Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis'ten dijital yatırım hamlesi
18:28
Salih Özcan eski takımı ile görüşmelere başladı
Salih Özcan eski takımı ile görüşmelere başladı
18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 14:57:52. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Sosyal Farkındalık Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.