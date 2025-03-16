Elazığ'da Tandır Ekmeği Kuyruğu - Son Dakika
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Elazığ'da Tandır Ekmeği Kuyruğu

Elazığ\'da Tandır Ekmeği Kuyruğu

Elazığ'da kadınların yaptığı tandır ekmeği için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

16.03.2025 11:17
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Elazığ'da kadınların yaptığı tandır ekmek için vatandaşlar kilometrelerce yol gelerek kuyruk oluşturuyor.

Elazığ'da daha önce farklı işletmelerde çalışan Filiz Gül, ardından yaşadığı Yemiş Mahallesi kırsalında tandır fırını kurdu. İlk önce kız kardeşleriyle birlikte çalışan Gül, taleplerin artması ile sayıyı 10'u kadın toplam 12'ye kadar çıkardı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar adeta tandıra akın etti. Merkeze 7 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen vatandaşlar tandır ekmeği almak için kuyruklar oluşturarak dakikalarca bekliyor. Gül ise çalışanlarıyla birlikte taleplere yetişebilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

En sevdiği mesleği yaptığını dile getiren işletme sahibi Filiz Gül, "Çok güzel bir meslek. Buranın bu kadar kalabalık olmasının nedeni, ekmeklerimiz köz ateşte doğal bir ortamda pişmesidir. Çok lezzetli bir ekmeğimiz var. Vatandaşlarımız da bunun farkında. Şuan da burada 10 kadına istihdam sağlıyorum. Ailemle hep beraber çok güzel bir iş çıkartıyoruz. Yaklaşık 15 senedir bu işi yapıyorum. Daha önceden farklı yerde çalışıyorum fakat 5 yıldır kendi işimin başındayım. Kırsalda olduğumuz için özellikle hafta sonları bayağı kalabalık oluyor. Bulunduğumuz alan merkeze 7 kilometre uzaklıkta bir alan. Akşama doğru saat 15.00 itibariyle burada yoğunluk olmaya başlıyor ama müşterilerimiz aralıksız geliyor. Sabah 08.00'da iş başı yapıyoruz. İşin durumuna göre, akşam 20.00 civarlarında işi bitiyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla gece 24.00'da eve gidiyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz çünkü taleplere yetişemiyoruz. Tandır ve top ekmeği yapıyoruz. Tandır ekmeğinin sütlüsünü, tereyağlısını ve sadesini yapıyoruz. Top ekmeği de zaten sütlü susamlı olarak yapılıyor. İki çeşit ekmek yapıyoruz ama talepleri yetiştiremiyoruz. Fiyatlarımız tandır ekmeğin paketinde 4 tane var 85 liraya denk geliyor top ekmeğinin fiyatı ise 15 liradır" dedi.

Tandır ve top ekmeği aldığını aktaran müşterilerden Abdullah Kolkıran "Eskisi gibi olmasa da tandır ekmeği tüketiliyor. Burası kalabalık oluyor. Ben maçtaydım telefon açarak gidip alacağımı söyledim. Zaten ekmek olmadığı zaman telefonda gitmememiz gerektiğini söylüyorlar. Kısaca buraya telefon açarak geliyoruz. Şuan da 10 tane top ekmeği ve 4 tane tandır ekmeği aldım. Akşama iftar ekmeğimiz var" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Tandır Ekmeği Kuyruğu - Son Dakika

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