Elazığ'da Tilki Saldırısı: 150 Tavuk ve Kaz Telefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Elazığ'da Tilki Saldırısı: 150 Tavuk ve Kaz Telefi

Elazığ\'da Tilki Saldırısı: 150 Tavuk ve Kaz Telefi
18.09.2025 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde tilkiler, son iki buçuk ayda 150'den fazla tavuk ve kazı telef etti.

Elazığ'da kümeslere dadanan tilkiler son iki buçuk ayda 150'den fazla tavuk ve kazı telef etti. Büyük zararda olan mahalleli nöbet tutmaya başladı.

Ulukent Mahallesi'ndeki kümeslere dadanan tilkiler, son 2 ayda 150'den fazla kaz ve tavuğu telef etti. Kümeslerinde ciddi kayıplar yaşayan mahalle sakinleri, gündüzleri tavuklarını korumak için kümes başında nöbet tutuyor. Özellikle nöbet tutmalarına rağmen gündüz saatlerinde kümelere dadanan tilkilerin sık sık görüldüğünü söyleyen mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştıklarını ancak yine de kayıp verdiklerini ifade etti. .

"Tavukların yanında duruyoruz, yine tilkiler gelip götürüyor"

Mahalle sakinlerinden Murat Sevim, son dönemde büyük zarar gördüğünü belirterek, "İki aydır bu saldırılar başlamıştır, 135 tane tavuğum gitti. Yalnız hep gündüz götürüyorlar. Tavukların yanında duruyoruz, yine tilkiler gelip götürüyor. Bir tane götürüyor, bazı günler dört tane götürüyor. Benim 135 tane tavuğumu, 25 tane de kazımı götürdü. Yani 5, 10 tane değil, benim zararım çok. Bunu nasıl yapacağımızı daha bilmiyoruz. Nöbet tutuyoruz. Hayvanları saldığımız zaman yanında bir kişi duruyor ama durduğumuz halde yine götürüyor. Gündüz vakti bahçenin içine, evin önüne kadar gelmişler" dedi.

45 yıldır böyle bir olayla ilk kez karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Hüseyin Uç ise tilkilerin kümeslerini hedef aldığını dile getirerek, "Tilkiler hiç insanı saymıyor, yani doğru konuşalım. Tilkiler geliyor, kaç seferde kovalamışım. Elimizde bir şey yok. Bir şey yapamıyoruz. Ne yapacağız onu da bilmiyoruz. Benim 15 tane gitti. Ben devamlı dikkat ediyorum, devamlı bakıyorum. Onun için tilkinin korkusundan dışarı salamıyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3-sayfa, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Tilki Saldırısı: 150 Tavuk ve Kaz Telefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:55:40. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Tilki Saldırısı: 150 Tavuk ve Kaz Telefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.