Elazığ\'da Tilki Saldırısı: 150 Tavuk ve Kaz Telefi

Elazığ'da kümeslere dadanan tilkiler son iki buçuk ayda 150'den fazla tavuk ve kazı telef etti. Büyük zararda olan mahalleli nöbet tutmaya başladı.

Ulukent Mahallesi'ndeki kümeslere dadanan tilkiler, son 2 ayda 150'den fazla kaz ve tavuğu telef etti. Kümeslerinde ciddi kayıplar yaşayan mahalle sakinleri, gündüzleri tavuklarını korumak için kümes başında nöbet tutuyor. Özellikle nöbet tutmalarına rağmen gündüz saatlerinde kümelere dadanan tilkilerin sık sık görüldüğünü söyleyen mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştıklarını ancak yine de kayıp verdiklerini ifade etti. .

"Tavukların yanında duruyoruz, yine tilkiler gelip götürüyor"

Mahalle sakinlerinden Murat Sevim, son dönemde büyük zarar gördüğünü belirterek, "İki aydır bu saldırılar başlamıştır, 135 tane tavuğum gitti. Yalnız hep gündüz götürüyorlar. Tavukların yanında duruyoruz, yine tilkiler gelip götürüyor. Bir tane götürüyor, bazı günler dört tane götürüyor. Benim 135 tane tavuğumu, 25 tane de kazımı götürdü. Yani 5, 10 tane değil, benim zararım çok. Bunu nasıl yapacağımızı daha bilmiyoruz. Nöbet tutuyoruz. Hayvanları saldığımız zaman yanında bir kişi duruyor ama durduğumuz halde yine götürüyor. Gündüz vakti bahçenin içine, evin önüne kadar gelmişler" dedi.

45 yıldır böyle bir olayla ilk kez karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Hüseyin Uç ise tilkilerin kümeslerini hedef aldığını dile getirerek, "Tilkiler hiç insanı saymıyor, yani doğru konuşalım. Tilkiler geliyor, kaç seferde kovalamışım. Elimizde bir şey yok. Bir şey yapamıyoruz. Ne yapacağız onu da bilmiyoruz. Benim 15 tane gitti. Ben devamlı dikkat ediyorum, devamlı bakıyorum. Onun için tilkinin korkusundan dışarı salamıyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ