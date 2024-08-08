Elazığ\'da trafik ışıklarına \'Özgür Kudüs\' ve \'Katil İsrail\' yazıları yazıldı

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Elazığ'da bazı trafik ışıklarına "Özgür Kudüs" ve "Katil İsrail" yazısı yazıldığı görüldü.

Elazığ'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla tepki gösterildi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde bazı trafik sinyalizasyon sistemindeki yeşil ışıklara "Özgür Kudüs", kırmızı ışıklara ise "Katil İsrail" yazıları yerleştirildi. Elazığlı vatandaşlar, hayata geçirilen uygulamayı desteklediklerini belirttiler.

"Din kardeşlerimiz için böyle bir tepki güzel olmuş"

Farkındalık oluşturma adına hayata geçirilen uygulamayı anlamlı bulduklarını dile getiren vatandaşlardan Tarık Sönmez, "Güzel bir farkındalık oluşturmaya çalışmışlar. Söz konusu Müslümanların katledilmesi ise ve bizim de din kardeşlerimiz olduğu için böyle bir tepki göstermeleri güzel olmuş. Bazıları Araplık ile Müslümanlığı karıştırıyor ama orada söz konusu Arapların değil Müslümanların öldürülmesi. İnşallah en kısa zamanda da bu soykırım biter" dedi.

Zeynep Deniz ise, "Onları destekliyorum. Sonuçta kardeşlerimiz. İsrail'i de kınıyoruz ancak elimizden de bir şey gelmiyor" diye konuştu. - ELAZIĞ