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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sepetli motosiklet ile vincin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 23 ADP 029 plakalı vinç ile S.Ö. yönetimindeki 23 ACH 419 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada sepetli motosiklet devrilirken sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.