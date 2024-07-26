Elazığ'da Trüf Mantarı Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Trüf Mantarı Hasadı Yapıldı

Elazığ'ın Gezin köyünde yaşayan Yaşar Ekmekçi, 6 yıl boyunca emek verdiği trüf mantarı tarlasında ilk hasadını gerçekleştirdi. Özel eğitimli köpek ile yapılan aramada birkaç tane trüf mantarı bulunsa da beklenen verimi elde edemeyen Ekmekçi, çalışmalara devam edeceğini belirtti. Trüf mantarının kalitesine göre fiyatı 15 bin liraya kadar çıkabiliyor.

26.07.2024 10:32
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Elazığ'da 3 dönüm alana 95 adet trüf mantarı aşılı meşe eken Yaşar Ekmekçi, 6'ncı yılın ardından ilk hasadını özel eğitimi köpek ile yaptı. Umduğunu bulamayan Ekmekçi, çalışmalara devam edeceğini ifade etti.

Elazığ'ın Gezin köyünde yaşayan bir çocuk babası Yaşar Ekmekçi, 2018 yılında bir arkadaşının tavsiyesi üzerine trüf mantarına yöneldi. Araştırma yapan Ekmeçi, Muğla Araştırma Enstitüsünden 100 adet trüf mantarı aşılı meşe fidesi aldı. 95 fideyi 3 dönümlük alan eken Ekmekçi, domuzların girmemesi için de etrafını çevirdi. 6 yılın ardından Ekmekçi, hasat için Zafer Şerafettin Kavak ve özel eğitimli Lagotto Ramagnolo cinsi 'Cesur' isimli köpeği davet etti. Bölgeye gelen Kavak, köpeği ile arama yaptı. Aramada birkaç tane trüf mantarı bulundu. İstediğini tam olarak alamayan Ekmekçi, beklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kalitesine göre değişiyor, fiyatı 15 bin liraya kadar çıkıyor

Trüf mantarı aşılı meşe ağaçlarını 2018 yılında Muğla Üniversitesinden temin ettiklerini belirten Deniz Uğur Ekmekçi, "Tarlamızı ona uygun bir şekilde dizayn ettik. Her yıl bakımlarını yaptık. 6 yıl süre geçti. Bize söylenen 6 yıl sonra iyi bir verim alınmasıydı. Mantarın bulunması için eğitimi bir köpek ve Zafer ağabeyimizi buraya davet ettik. Onların vasıtasıyla burada aramalarımızı gerçekleştirdik. Ama zaman veya iklim olarak geç mi kaldık ya da farklı bir şey mi bilmiyoruz. Bizim beklentimizi karşılamasa da az da olsa bulduk. Bizi tatmin etti diyelim. Buraya 6 yıl boyunca emek verdik. Kütür mantarı için de babam zamanında çok emek verdi. Şimdi de trüf mantarı revaçta olduğu için bizde bu işe girmiştik. İnşallah ilerleyen yıllarda verimlerimiz daha artacak. Biz daha da bilgi sahibi olacağız. Bölgemizi bu konuda daha da bilgilendireceğiz. Şu an deneme sürecindeyiz. 6-7 yıl zaman alan bir olay. Aldığımız verimin yoğunluğunu görürsek ilerlemelerimiz olacaktır. Trüf mantarı şuanda 6 ile 15 bin arasında değişkenlik gösteriyor. Kalitesine ve satılan yere göre değişiyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Trüf Mantarı Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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