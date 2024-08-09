Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada, 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5 parça halinde 73,26 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi.

09.08.2024 11:32
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada, 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 parça halinde 73,26 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca 1 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verilirken 2 şüpheli ise tutulandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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