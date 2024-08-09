Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada, 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 parça halinde 73,26 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca 1 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verilirken 2 şüpheli ise tutulandı. - ELAZIĞ