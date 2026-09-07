Elazığ\'da yeni yerleşim alanlarında 112 istasyonu yok, sendika en hızlı kurulmasını talep etti

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, Elazığ'da deprem sonrası oluşturulan yeni yerleşim alanlarında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının bulunmadığını belirterek, "Elazığ'ın büyüyen yeni yerleşim alanlarında vatandaşlarımızın acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesi için 112 istasyonları bir an önce hizmete açılmalıdır" dedi.

Gök, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin üzerinden yaklaşık 7 yıl, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden ise yaklaşık 4 yıl geçtiğini belirtti.

Bu süreçte Elazığ'ın şehirleşme yapısının önemli ölçüde değiştiğini ifade eden Gök, deprem sonrasında Zafran, Güneykent, Çatalçeşme ve Sarıçubuk başta olmak üzere yeni yerleşim alanlarının oluşturulduğunu kaydetti.

Elazığ'ın yeni yerleşim alanlarıyla birlikte genişlediğine işaret eden Gök, yeni yerleşim alanlarının yalnızca konut yapmaktan ibaret olmadığını, sağlık hizmetlerinin de şehirleşme planlamasının temel unsurlarından biri olması gerektiğini belirtti.

Gök, açıklamasında şunları kaydetti:

"Su, kanalizasyon, elektrik ve internet gibi altyapı hizmetleri; okul, cami ve diğer sosyal ihtiyaçlar nasıl planlanıyorsa, sağlık hizmetleri de aynı planlamanın içerisinde yer almalıdır. Nasıl ki okul, cami ve altyapı o bölgede yaşayan vatandaşlarımız için birer ihtiyaçsa, aile hekimliği birimleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları da aynı şekilde temel bir ihtiyaçtır."

YENİ YERLEŞİM ALANLARINDA 112 İSTASYONU BULUNMAMAKTADIR

Gök, bugün gelinen noktada başta Zafran, Güneykent, Çatalçeşme ve Sarıçubuk olmak üzere yeni yerleşim alanlarında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunmadığını savunarak, bu bölgelerde meydana gelen acil vakalarda bölge dışındaki istasyonlardan ambulans yönlendirildiğini, bunun vakaya ulaşma süresinin uzamasına neden olabildiğini ifade etti.

Kalıcı 112 istasyon binalarının yapılmasının önemli olduğunu belirten Gök, ancak yapım süreçlerinin uzun sürmesinin vatandaşların acil sağlık hizmetlerine erişiminde gecikmeye gerekçe olmaması gerektiğini vurguladı.