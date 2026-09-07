Elazığ'da yeni yerleşim alanlarında 112 istasyonu yok, sendika en hızlı kurulmasını talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da yeni yerleşim alanlarında 112 istasyonu yok, sendika en hızlı kurulmasını talep etti

Elazığ\'da yeni yerleşim alanlarında 112 istasyonu yok, sendika en hızlı kurulmasını talep etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, deprem sonrası oluşturulan Elazığ'ın yeni yerleşim alanlarında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunmadığını, bu nedenle acil vakalarda ambulansın bölge dışından yönlendirildiğini ve ulaşım süresinin uzadığını belirtti.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, Elazığ'da deprem sonrası oluşturulan yeni yerleşim alanlarında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının bulunmadığını belirterek, "Elazığ'ın büyüyen yeni yerleşim alanlarında vatandaşlarımızın acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesi için 112 istasyonları bir an önce hizmete açılmalıdır" dedi.

Gök, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin üzerinden yaklaşık 7 yıl, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden ise yaklaşık 4 yıl geçtiğini belirtti.

Bu süreçte Elazığ'ın şehirleşme yapısının önemli ölçüde değiştiğini ifade eden Gök, deprem sonrasında Zafran, Güneykent, Çatalçeşme ve Sarıçubuk başta olmak üzere yeni yerleşim alanlarının oluşturulduğunu kaydetti.

Elazığ'ın yeni yerleşim alanlarıyla birlikte genişlediğine işaret eden Gök, yeni yerleşim alanlarının yalnızca konut yapmaktan ibaret olmadığını, sağlık hizmetlerinin de şehirleşme planlamasının temel unsurlarından biri olması gerektiğini belirtti.

Gök, açıklamasında şunları kaydetti:

"Su, kanalizasyon, elektrik ve internet gibi altyapı hizmetleri; okul, cami ve diğer sosyal ihtiyaçlar nasıl planlanıyorsa, sağlık hizmetleri de aynı planlamanın içerisinde yer almalıdır. Nasıl ki okul, cami ve altyapı o bölgede yaşayan vatandaşlarımız için birer ihtiyaçsa, aile hekimliği birimleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları da aynı şekilde temel bir ihtiyaçtır."

YENİ YERLEŞİM ALANLARINDA 112 İSTASYONU BULUNMAMAKTADIR

Gök, bugün gelinen noktada başta Zafran, Güneykent, Çatalçeşme ve Sarıçubuk olmak üzere yeni yerleşim alanlarında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunmadığını savunarak, bu bölgelerde meydana gelen acil vakalarda bölge dışındaki istasyonlardan ambulans yönlendirildiğini, bunun vakaya ulaşma süresinin uzamasına neden olabildiğini ifade etti.

Kalıcı 112 istasyon binalarının yapılmasının önemli olduğunu belirten Gök, ancak yapım süreçlerinin uzun sürmesinin vatandaşların acil sağlık hizmetlerine erişiminde gecikmeye gerekçe olmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

112 Acil Sağlık, Sendika, Deprem, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da yeni yerleşim alanlarında 112 istasyonu yok, sendika en hızlı kurulmasını talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı
Zelenski’den savaş açıklaması: Kış boyunca devam edebilir Zelenski'den savaş açıklaması: Kış boyunca devam edebilir
Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi
Netanyahu, Batı Şeria’da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları’na tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları’na tebrik
KKTC’deki gemi kazasındaki arama-kurtarma çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldı KKTC'deki gemi kazasındaki arama-kurtarma çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldı

18:36
Fenerbahçe’de ayrılık Uçağa tek başına binip Türkiye’den gitti
Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'den gitti
17:56
“Zengine dokunulmuyor“ algısı bir kez daha çöktü Kimsenin soyadı da serveti de kalkan olmadı
"Zengine dokunulmuyor" algısı bir kez daha çöktü! Kimsenin soyadı da serveti de kalkan olmadı
17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara müjde Başvuru süresi uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi uzatıldı
17:30
Erdoğan’dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız
17:13
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
15:52
Ahmet Davutoğlu ifade verdi İşte ilk sözleri
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri
15:22
Veyis Ateş tahliye edildi
Veyis Ateş tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 18:48:50. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da yeni yerleşim alanlarında 112 istasyonu yok, sendika en hızlı kurulmasını talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement