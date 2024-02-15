Elazığ'da Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında ilk köy evi teslim edildi - Son Dakika
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Elazığ'da Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında ilk köy evi teslim edildi

Elazığ\'da Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında ilk köy evi teslim edildi

Elazığ'da 6 Şubat depremi sonrası hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde ilk köy evi sahibine teslim edildi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, projenin tamamlandığını duyurdu.

15.02.2024 12:02  Güncelleme: 12:08
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Elazığ'da 6 Şubat depremi sonrası hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde ilk köy evi sahibine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerdeki afet konutlarının ve köy evlerinin yapımı sürüyor. Bu çerçevede hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm Projesi ile depremden etkilenen Elazığ'da da hummalı çalışmalar devam ediyor. Elazığ Valiliği öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi, İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen projeye kent genelinde 250 kişi başvurdu. İlk yerinde dönüşüm projesinin tamamlandığını duyuran Elazığ Valisi Ömer Toraman, "6 Şubat depremlerinde Elazığ Merkez Körpe köyündeki evi ağır hasar alan Turan Gürkıvılcım yerinde dönüşüm kapsamında, devletimizin sağladığı destekler ile evini yaptı" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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