Elazığ\'da Yetim Çocuğun Kumbarasıyla Yaptığı Bağış

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Elazığ'da yaşayan yetim bir çocuk, camide duyduğu yetim projesi çerçevesinde, kendisi gibi yetim çocuklara ulaştırılmak üzere kumbarasında biriktirdiği paraları, İl Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfına teslim etti.

Elazığ'da yaşayan yetim bir çocuk, camide duyduğu yetim projesi kapsamında, kendisi gibi yetim çocuklara destek oldu. Kumbarasında biriktirdiği paraları cami görevlileri Yener Yelmen ve Nurhak Özbay aracılığıyla, kendisi gibi yetim çocuklara ulaştırılmak üzere İl Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfına teslim etti.

TDV Elazığ Şubesi Başkanı olarak yardımı teslim alan Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, çocuğa göstermiş olduğu örnek davranış ve hassasiyetinden dolayı teşekkür etti. - ELAZIĞ