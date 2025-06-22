Elazığ\'da YKS Maratonu Devam Ediyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu için Elazığ'da öğrencilerin maratonu devam ederken, veliler ise dışarıda çocuklarını bekledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da YKS heyecanı sürüyor. Dün ilk oturumu tamamlayan adaylar bugün ikinci oturum olan AYT için yeniden okulların yolunu tuttu. Adaylar sabahın erken saatlerinde sınava gireceği okula geldi. Görevli hocalar ve polis ekipleri tarafından sınava girecek olanların belgeleri kontrol edilerek sınav yerine alındı. Sınava gireceklerle birlikte gelen aileler ise bina önünde bekledi. - ELAZIĞ