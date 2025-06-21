Elazığ\'da YKS Heyecanı: Geç Kalan Öğrencilere Özel Araç Desteği

Elazığ'da YKS'nin ilk oturumu olan TYT heyecanı binlerce öğrencinin katılımıyla başladı. Sınava geç kalan iki öğrenci, Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü tarafından sağlanan araçlarla sınav merkezlerine zamanında ulaştırıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Binlerce öğrenci sınav heyecanı yaşarken, Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü sınav günü önemli bir sorumluluğu yerine getirdi. Sınava geç kalan bazı öğrenciler, Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü Hareket Amirliği tarafından sağlanan özel araçlarla sınav merkezlerine ulaştırıldı. Hareket amiri ve memurların yönlendirmesiyle iki öğrenci, belediyeye ait araçlarla zamanında okullarına götürülerek sınava katılmaları sağlandı. - ELAZIĞ