Elazığ'da Zimem Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
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Elazığ'da Zimem Geleneği Yaşatılıyor

Elazığ\'da Zimem Geleneği Yaşatılıyor

Elazığ'da Ramazan'da zimem defteri geleneği sürdürülerek dar gelirli vatandaşların borçları kapatıldı.

19.03.2025 11:43
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Elazığ'da Osmanlı geleneği olan zimem geleneği sürdürülüyor. Kentte bir dernek yönetimi tarafından 3 bakkalda vatandaşların borçlarının bulunduğu veresiye defteri kapatıldı.

Fecir Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği bünyesinde çalışmalarını sürdüren İbrahim Kayaoğlu, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Osmanlı geleneği olan, zimem defteri geleneğini sürdürüyor. Kayaoğlu ve beraberindekiler, Aksaray Mahallesi'nde bulunan markete ziyarette bulunup, veresiye defterinde adı bulunan, dar gelirli vatandaşların borçlarını kapattı.

"Veresiye defterlerini kapatarak vatandaşların bayrama borçsuz girmelerini sağlayacağız"

Her yıl olduğu gibi, bu sene de zimem defteri geleneğini devam ettirmeye çalıştıklarını belirten İbrahim Kayaoğlu, "Bugün de Elazığ'da Aksaray Mahallesi'ndeyiz. Depremden sonra mahallede bulunan birçok ev de yıkıldı. Ama yine, mahalle sakinlerimiz mevcut. Özellikle dar gelirli, insanların hakim olduğu yer. Özellikle Elazığ'ımızın Aksaray, Esentepe, Hicret Mahallesi gibi yerlerdeki esnafımızı ziyaret ediyoruz. Dar gelirli insanlarımızın borçlarını kapatmaya çalışıyoruz. Bu yıl sevindiğim olaylardan biri de insanlarımız bizim dışımızda gidip esnafımızla görüşüp borçları kapatıyor. Bu da çok güzel bir gelişme, duyarlı insanlarımızın sayısının bu noktada artması önemli. Biz de elçiyiz bu noktada bu elçilik görevini yaparken başkalarına örnek teşkil etmekte güzel bir duygu. Bu geleneği devam ettirmeyi hedefliyoruz. Veresiye defterini satın alarak, bayrama borçsuz ve Ramazan sofralarının renkli olmasını sağlayacağız" dedi.

Aksaray Mahallesi esnafı Ahmet Demir, "Bu dükkanımız babadan kalma, 45 senedir esnafız. Böylesine bir organizasyonu yaptıkları için İbrahim abimize teşekkür ederim. Her sene olduğu gibi, bu sene de geleneğimiz devam etmektedir. Mahallemiz fakir bir mahalle, mahalle sakinlerinin durumları iyi değil. Öylesine müşterilerim var ki 4 aydır borçlarını ödeyemiyor durumdaydılar. Böyle bir organizasyon düzenleyenlerden Allah razı olsun" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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