Elazığ Saldırısının 10. Yılı: Gazi Murat Demir\'den Anma Çağrısı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik terör örgütü PKK mensupları tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen 3 polisin şehit olduğu ve 251 kişinin de yaralandığı saldırının üzerinden 10 yıl geçti. Saldırıda sağ gözünü kaybeden polis gazisi Murat Demir, "Terör gazisi olarak, en acı kaybımız kaybettiklerimiz değil, şehitlerimizdir. Aziz ruhları şad olsun" dedi.

18 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 3 polis memuru şehit olmuş, 251 kişi de yaralanmıştı. Patlama sırasında sağ gözünü kaybeden polis gazisi Murat Demir, saldırının düzenlediği ve şimdi Millet Bahçesi olan yerde yaşananları anlattı.

Elazığ ve ülkeye böyle acı hatıralar bırakacak olayların yaşanmaması temennisinde bulunan gazi Murat Demiri "18 Ağustos 2016'ın üzerinden tam 10 yıl geçti. Patlamada ben de gözümü kaybettim. Terör gazisi olarak, en acı kaybımız kaybettiklerimiz değil, şehitlerimizdir. Aziz ruhları şad olsun. Olayın bizzat şahidi olduğum için unutamıyorum. Unutulmama kısmı, bizde kalan hasar değil. Arkadaşlarımızın arkasından her gece o olayı yaşamak. Onların aziz hatıralarına sahip çıkmak için buradayım. Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Elazığ İl Başkanı olarak yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Elazığ Belediyesi, milletimiz için kan döktüğümüz alana güzel bir millet bahçesi yaptı. Burada şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatacağımız, bir anıtımızın olmasını isterdik. Biz vakfı geçen sene Elazığ'da kurduk bu hak artık bizimdir. Olayın acısını yaşayan, terör gazisi ve EMŞAV olarak burada bir anıtın yapılması konusunda öncelik bizimdir. Acı olayın ardından 10 yıl geçmesine rağmen, hiçbir yılda bir anma etkinliği yapılmadı. Buraya ara ara geliyoruz. Ailemizden çok meslektaşlarımızla vakit geçirdiğimiz için onların yaraları bizim için çok farklı bir yerde. Bizzat olayın içerisinde bulunduğumuz için buraya gelmesek dahi kalbimiz ve ruhumuz burada. Rabbim bir daha yaşatmasın. Buranın da milleti, bayrağı ve vatanı için can veren şehitlerimiz için güzel bir şekilde değerlendirilmesi taktire şayandır" dedi.