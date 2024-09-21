Elazığ'daki Karbonmonoksit Zehirlenmesi - Son Dakika
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Yerel

Elazığ'daki Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Doğal gaz şirketi, Elazığ'da yaşanan zehirlenme olayında tadilatın güvenlik riskleri oluşturduğunu belirtti.

21.09.2024 17:16
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Doğal gaz Şirketi, Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk incelemeler sonucunda, tarafımıza bilgi verilmeden yapılan tadilatla balkonun kapatıldığı ve açık alanda bulunması gereken doğal gaz kombi bacasının yaşam alanı içerisinde bırakıldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Doğal gaz şirketi, Palu'da meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği karbonmonoksit zehirlenmesine ilişkin açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, "21 Eylül 2024 Cumartesi günü Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde gerçekleşen, muhtelif mecralarda 'Elazığ'da doğal gaz zehirlenmesi' başlığıyla yer alan ve adli soruşturma sürecinin henüz devam ettiği olayda, karbonmonoksit sızıntısı sonucunda aynı aileden iki kişinin tedavi altına alındığını ve bir vatandaşımızın ise yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan olaya yönelik olarak yapılan ihbar sonucu acil müdahale ekiplerimiz meskene çok kısa sürede intikal etmiştir. İlk incelemeler sonucunda, tarafımıza bilgi verilmeden yapılan tadilatla balkonun kapatıldığı ve açık alanda bulunması gereken doğal gaz kombi bacasının yaşam alanı içerisinde bırakıldığı tespit edilmiştir. Hepimizi derinden sarsan bu üzücü olay vesilesiyle, istenmeyen durumlarla karşılaşmamak ve güvenlik riski oluşmasını önlemek için dağıtım şirketinin onayı ve bilgisi dışında doğal gaz kullanımının yapılmamasını, tesisata ve cihazlara sertifikasız ve ehil olmayan kişilerce müdahale edilmemesini, yapılacak her türlü müdahalede ise dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmesinin önemli olduğunu büyük bir hassasiyetle hatırlatırız. Böylesine üzücü bir olayın tekrarının yaşanmamasını temenni eder, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'daki Karbonmonoksit Zehirlenmesi - Son Dakika

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