Elazığ'daki Otoparkta 350 Araç Çürümeye Terk Edildi

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Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'da otopark işletmecisi Ahmet Ergin, otoparklarında bulunan 300- 350 aracın çürümeye terk edildiğini belirterek, "Otoparkımız kurulduğu günden beri ilk gelen araç bile şu anda otoparkta durmuş vaziyette. Satış ya da herhangi bir işlem yapılmadı. Bu araçlar milli servet olarak çürümeye bırakılmıştır" dedi.

Elazığ'da otopark işletmecisi Ahmet Ergin, otoparklarında bulunan 300- 350 aracın çürümeye terk edildiğini söyledi. Ergin, büyük bir çoğunluğu icradan gelen araçların bazılarının yıllardır beklediğini ve çürümeye yüz tuttuğunu belirterek, şöyle konuştu: