Elazığ'daki Otoparkta 350 Araç Çürümeye Terk Edildi - Son Dakika
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Elazığ'daki Otoparkta 350 Araç Çürümeye Terk Edildi

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Elazığ'da otopark işletmecisi Ahmet Ergin, 300-350 aracın çürümeye terk edildiğini ve bu durumun milli servet kaybı olduğunu belirtti. Yıllardır bekleyen araçların satışı için devletin acil önlem alması gerektiğini vurguladı.

09.12.2024 15:21  Güncelleme: 16:29
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Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'da otopark işletmecisi Ahmet Ergin, otoparklarında bulunan 300- 350 aracın çürümeye terk edildiğini belirterek, "Otoparkımız kurulduğu günden beri ilk gelen araç bile şu anda otoparkta durmuş vaziyette. Satış ya da herhangi bir işlem yapılmadı. Bu araçlar milli servet olarak çürümeye bırakılmıştır" dedi.

Elazığ'da otopark işletmecisi Ahmet Ergin, otoparklarında bulunan 300- 350 aracın çürümeye terk edildiğini söyledi. Ergin, büyük bir çoğunluğu icradan gelen araçların bazılarının yıllardır beklediğini ve çürümeye yüz tuttuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Otoparkımızın kurulduğu günden beri ilk gelen araç bile şu anda otoparkta durmuş vaziyette. satış ya da herhangi bir işlem yapılmadı. Bu araçların içinde iş makinaları, kamyonlar, belediyelere ait minibüsler mevcut durumda. Bu satış işlemlerinin ya da bu işlemlerin hızlandırılması demek devletimizin kasasına KDV, ÖTV, vergi olarak büyük bir kazanç. Yıllardır burada bu araçlar çürümeye bırakılmış. Resmen bir araba mezarlığına döndü burası. Devletimiz bu durumu ivedi bir şekilde yaparsa alacaklı alacağını tahsil eder, borçlu da borcundan kurtulur. Gün geçtikçe bu araçlar burada çürüdüğü için ve bu arabalar burada değer kaybettiği için zamanla özelliğini yitiriyor. Değerini kaybediyor. Bundan dolayı devletimizin acilen satış işlemlerini hızlandırmasını ve bu işlemlerin özellikle iyi niyetli vatandaşlar için yararlı olacağına inanıyoruz. Biz bu vaziyette burada bekliyoruz. ve bu arabalar bu şekilde burada çürümeye yüz tutmuş."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Ergin, 3-sayfa, Ekonomi, Elazığ, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'daki Otoparkta 350 Araç Çürümeye Terk Edildi - Son Dakika

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