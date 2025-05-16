Elazığ\'dan Filistinlilere Yardım Kampanyası

Elazığ'ın Baskil İlçe Müftülüğü tarafından mazlum ve mağdur Filistinliler için yardım kampanyası düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ve İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır'ın yaptığı konuşmanın ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın duası ile açılan yardım kampanyasına halkın ilgisi yoğun oldu. İlçe Müftüsü Çakır, mazlum Filistinlilerin mağduriyetine karşı hiçbir Müslümanın kayıtsız kalamayacağını, sadece dualarımızla değil maddi olarak da kendilerine destek olmak amacıyla bu yardım kampanyasını düzenlediklerini dile getirdi. Müftü Çakır, katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlçe Müftülüğü personeli ile hayırsever kadınların katkıları ile hazırlanan ve 15-16 Mayıs günleri süresince devam edecek olan yardım kampanyasının geliri Türkiye Diyanet Vakfı aralığı ile savaş mağduru Filistinlilere ulaştırılacak. - ELAZIĞ