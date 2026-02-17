Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi tarafından klinik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Demir başkanlığında, kurum idarecileri ve dahiliye yan dal klinik hekimlerinin katılımlarıyla klinik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda; hizmet işleyişi ve planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › Elazığ Hastanesinde Klinik Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
