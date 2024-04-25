Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, çocuklara yönelik etkinlik düzenledi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı tarafından 185'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde çocuklara yönelik faaliyet gerçekleştirildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Elazığ Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığınca Jandarma Genel Komutanlığının 185'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde Cezaevi Kampüsü'nde yer alan Kampüs Minik Düşler Anaokulu'nda eğitim gören öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığının görev ve sorumlulukları tanıtılarak, çeşitli hediye ve materyal dağıtımı yapıldı. - ELAZIĞ
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