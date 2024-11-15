Elazığ'ın Gelecek Kongresi Başladı - Son Dakika
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Elazığ'ın Gelecek Kongresi Başladı

Elazığ\'ın Gelecek Kongresi Başladı

Elazığ'ın Gelecek Tasavvuru Uluslararası Kongresi, yoğun katılımla ilk güne başladı.

15.11.2024 17:28
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Elazığ'ın bölgesel, ulusal ve uluslararası geleceğini inşa etmek için gerekli tedbirlerin alınması amacı ile gerçekleştirilen Elazığ'ın Gelecek Tasavvuru Uluslararası Kongresi altı farklı salonda yapılan sunumlarla başladı.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen kongrenin ilk gününde, yoğun katılım sağlandı. İlk günkü oturum ve panellere, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, eski Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş, Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı gibi konukların yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Elazığ'ın Gelecek Tasavvuru Uluslararası Kongresinin ilk panelinde istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi tasavvuru konusu ele alınırken, gazeteci-yazar Etem Yalın'ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Sayım Yorgun, Prof. Dr. İzzet Taşar ve iş insanı Asilhan Arslan vatandaşlarla buluştu.

Panelin ardından, katılımcılara plaket takdim edildi.

Günün ikinci panelinde, geçmişten geleceğe din tasavvuru konusu ele alınacak. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan panele, eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ateş ve eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Karaman katılacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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