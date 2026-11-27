Elazığ'da liseler ile üniversite arasında akademik bir köprü oluşturacak proje yaşama geçirildi. Fırat Üniversitesi akademisyenleri, her ay bir başka lisede öğrencilerle bir araya gelerek bilimsel çalışmaları İngilizce aktaracak; böylece gençlerin akademik dünyayı yakından tanımasına katkı sunulacak.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi arasındaki kurumsal iş birliği protokolü çerçevesinde uygulamaya konulan "Academia in High Schools: Fırat Akademisyenleri Liselerde Buluşuyor" projesinin ilk programı, Cemil Meriç Fen Lisesi Toplantı Salonu'nda yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Akıllı öğrencilerle bir araya geldi. AR-GE Birimi koordinasyonunda sürdürülen projeyle lise öğrencilerinin yükseköğretime geçmeden önce akademik çalışma alanlarını ve bilimsel araştırma süreçlerini yakından tanımaları, İngilizceyi akademik ortamlarda kullanma becerilerini geliştirmeleri ve üniversite yaşamına dair farkındalık kazanmaları amaçlanıyor. Program çerçevesinde akademisyenler, uzmanlık alanlarındaki güncel konuları İngilizce olarak öğrencilerle paylaşacak; öğrenciler de merak ettikleri konuları Türkçe veya İngilizce sorular sorarak tartışma imkânı bulacak.

Genç AR-GE çalışmaları kapsamında planlanan proje doğrultusunda eğitim öğretim yılı boyunca her ay bir başka lisede akademik söyleşi gerçekleştirilmesi ve en az 8 liseye ulaşılması amaçlanıyor. Söyleşilerin sonrasında öğrencilerin İngilizce olarak hazırlayacağı izlenim yazıları, özetler ve röportajlar da il genelinde yayımlanacak dijital AR-GE bülteninde yer alacak.

Üniversite ile lise arasındaki akademik köprülerin güçlendirilmesini amaçlayan proje, öğrencilerin araştıran, sorgulayan, yabancı dilde iletişim kurabilen ve bilimsel düşünceyi benimseyen bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.