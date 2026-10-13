Elazığ Maden\'de 381 konutluk sürecin yavaşlığı basın açıklamasında gündeme geldi

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Maden ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, heyelan bölgesindeki tahliye süreci, konut mağduriyetleri, tarihi yapıların korunması ve kamu hizmetlerine ilişkin sorunlarını gündeme getirdi. Bakır Maden Kültür Turizm Kalkınma Derneği Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, ilçenin yıllardır göçe zorlandığını ifade etti. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş ise "Maden'de sorun vardır. Sizin 'Sorun yok' demenizle sorunlar ortadan kalkmıyor" dedi.

Elazığ'ın Maden ilçesi sakinleri, yıllardır devam ettiğini belirttikleri sorunlara dikkati çekmek için basın açıklaması yaptı. Heyelan nedeniyle yürütülen tahliye süreci, konut ve iş yerleri için belirlenen bedeller, tarihi yapıların korunması ve TOKİ konutlarındaki ısınma sorunu açıklamanın öne çıkan başlıkları oldu. Vatandaşlar, yetkililere sorunların çözülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi çağrısında bulundu.

"TOPLANTI YAPMAMIZA İZİN VERİLMEYECEĞİ SÖYLENDİ"

Basın açıklamasında konuşan Bakır Maden Kültür Turizm Kalkınma Derneği Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, siyasi parti il başkanlarını ve milletvekillerini toplantıya davet ettiklerini ancak katılımın sınırlı kaldığını söyledi. Toplantı için izin ve belediyeye ait taziye evinin tahsisini talep ettiklerini belirten Seyrek, taleplerinin karşılanmadığını ifade etti.

Seyrek, "ilçenin 11 senedir kademe kademe yıkılarak, Madenlinin göçe zorlandığını" savundu. Seyrek, heyelanın sorumluluğuna ve kamu zararlarının karşılanmasına ilişkin iddialarını da gündeme getirerek, Yıldızlar Holding hakkında gerekli maddi ve cezai işlemlerin uygulanmadığını öne sürdü.

İlçedeki yıkım ve tahliye sürecinin ilerlediğini belirten Seyrek, "Bugüne geldiğimizde şehir kademe kademe yıkılarak çarşıya kadar dayanmak istenmektedir. Bizim asansör köprüsü dediğimiz noktadan yakın başlamıştır. Kimi insanlar almak istedikleri bedeli alamamıştır. Üç beş kuruş insanların eline tutuşturularak insanlar burada mağdur edilmek istenmektedir" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş ise lçedeki bazı yapıların kamulaştırılması için belirlenen bedellere değinerek, eski İmam Hatip binası için 29 milyon lira değer öngörüldüğünü, buna karşılık bir esnafın iki katlı binasına 800 bin lira değer biçildiğini anlattı.

"MADEN'DE SORUN YOK DEMEKLE SORUNLAR ORTADAN KALKMIYOR"

Karakuş, ilçedeki TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların ısınma sorununun çözülmediğini, hak sahipliği ve konut dağıtım süreçlerinde de mağduriyetler yaşandığını savundu. Karakuş, şunları kaydetti:

"Maden'de sorun vardır. Sizin 'Sorun yok' demenizle Maden'deki sorunlar ortadan kalkmıyor. Gelin Madenlileri dinleyin. İlçede hastanenin yanında altı blok olarak yapılan, 100 küsur hak sahibine teslim edilen TOKİ konutlarında vatandaşlarımız geçen yıldan beri ısınamamışken, kış kapıdayken ısınma sorunu çözülmedi. Hak sahipliği sürecini kaçıran vatandaşlara pozitif ayrımcılıkla hak sahipliklerini kurtaralım. Kepçeyi getirmişsiniz, 'Buradan taşının' diyorsunuz. Adam hak sahibi ama ona bile anahtar vermemişsiniz. Bu adam çadırda mı yaşayacak?"

"381 KONUT YAPILACAKTI, 2026 OLDU HALA TEK BİR MAKİNE ÇALIŞIYOR"

Maden İl Genel Meclisi Üyesi Suat Ören de ilçede 381 sosyal konut yapılmasının planlandığını ancak 2026 yılına gelinmesine rağmen çalışmaların yavaş ilerlediğini ileri sürerek, "Tek bir makina çalışıyor, bu insanlar daha kaç yıl bekleyecek?" dedi.

Ören, bölgede yaşayan vatandaşların öncelikli olarak konutlarına yerleştirilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.