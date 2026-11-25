Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) – Elazığ'ın Maden ilçesinde 1950'li yılların başında inşa edilen ve geçmişte ilçede faaliyet gösteren dört sinemadan günümüze ulaşan tek yapı olan tarihi Engin Sineması yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. BAKIR MADEN-DER Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, tarihi yapının tescil edilerek, korunmasını istedi.

Bakır Maden Kültür, Turizm, Kalkınma ve Dayanışma Derneği (BAKIR MADEN-DER) Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, tarihi Engin Sineması'nda yaptığı açıklamada, yapının tarihçesi, tescil girişimleri ve devam eden süreç hakkında bilgi verdi.

Engin Sineması'nın Maden'in sosyal ve kültürel geçmişini yansıtan önemli bir yapı olduğunu belirten Seyrek, binanın 1950'li yılların başında inşa edildiğini söyledi.

Seyrek, "Bugün ilçemizin sosyal ve kültürel hayatını yansıtan ve günümüze kadar ulaşmış tek kültürel mirasımız olan Engin Sineması'nın içindeyiz. Bu yapı, geçmişte Maden'de faaliyet gösteren dört sinema binasından günümüze ulaşan tek sinema binası. Maden'in geçmişini insanların teneffüs edebileceği, o yılların ruhunu yaşayabilecekleri tek bina. 1950'li yılların başında inşa edilmiş. Sadece Maden değil, bölgedeki birçok vatandaşın gelip ziyaret ettiği, anılarının bulunduğu bir yapı" dedi.

"2020 YILINDAKİ TESCİL BAŞVURUMUZ KABUL EDİLMEDİ"

Engin Sineması'nın kültür varlığı olarak koruma altına alınması için 2020 yılında başvuru yaptıklarını ancak başvurunun kabul edilmediğini belirten Seyrek, sonraki süreçte akademisyenler ve bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Binanın bulunduğu alanın 2019 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla afete maruz riskli alan ilan edildiğini hatırlatan Seyrek, bölgede yıkım çalışmalarının gündeme gelmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Sinema Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmaların ardından Engin Sineması'nın tescil durumunun yeniden değerlendirilmesi için süreç başlatıldığını ve bu kapsamda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü görevlilerinin binada inceleme yaptığını ve tescil kararını beklediklerini söyledi.

Seyrek, Eylül 2024'ten itibaren heyelan bölgesindeki tescil başvurularına ret kararları verilmeye başlandığını anlatarak, "Bunun da sebebi şudur; Elazığ Milletvekili Sayın Ejder Açıkkapı ve Maden Belediye Başkanı, Diyarbakır Koruma Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek bizden gelecek tescil başvurularının reddedilmesi konusunda görüşmüşlerdir" iddiasında bulundu.

"TESCİL SÜRECİNİN KARARLA SONUÇLANMASINI İSTİYORUZ"

Bölgedeki tescil uygulamalarına ilişkin eleştirilerini dile getiren Seyrek, Engin Sineması için başlatılan yeni sürecin önceki ret kararlarından etkilenmemesi gerektiğini ifade etti.

Seyrek, "Bizler bu yönetmeliğe, bu kanuna ve bilimsel akla ters olan uygulamalar konusunda defalarca sesimizi yükselttik. Bugün bu yapıyla ilgili yeni bir süreç var. Geçmişteki bu görüşmelerin ve akla, mantığa zarar olan kararların bu yapıyı da etkilememesi düşüncesindeyiz. Bu nedenle Engin Sineması ile ilgili yürütülen tescil sürecinin tescil kararıyla neticelenmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz" dedi.