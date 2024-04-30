Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baskil Belediye Başkanı ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baskil Belediye Başkanı ve vatandaşlarla bir araya geldi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baskil Belediye Başkanı ve vatandaşlarla bir araya geldi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus'u ziyaret ederek, ilçe halkıyla görüştü. Başkan Alan, Baskil'in kalkınması için yapılan çalışmalara destek verdiklerini ifade etti.

30.04.2024 13:56  Güncelleme: 14:01
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 31 Mart yerel seçimleri sonrası gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus ve vatandaşlarla bir araya geldi.

ETSO Başkanı Alan, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan, 31 Mart yerel seçimlerindi kazanan Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus'u ziyaret etti. Baskil Belediye Başkanlığını kazanan aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Odasında yüksek istişare kurulu üyesi Tuncer Turus'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Alan, "Tuncer başkanımızın Baskil'i şaha kaldıracak hizmetleri hayata geçireceğine inanıyoruz. Bizler de iş dünyasını temsilen Ticaret ve Sanayi Odası olarak her konuda Tuncer başkanımızla beraberiz. Baskil yolu ile ilgili olarak Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürümüzle görüşmemiz neticesinde Karayolları Bölge Müdürümüz ilk etapta 10 kilometrelik bir yolun yapılacağının müjdesini vermişti. İlimizin tüm milletvekilleriyle birlikte bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. Kıvanç Beyarslan'ın proje koordinatörlüğünü üstlendiği Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak yürüttüğümüz proje kapsamında Baskil kaysısı ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. İnşallah siz değerli belediye başkanımızla birlikte Baskil kayısısını dünyanın her tarafına tanıtıp yeni pazarların oluşmasına katkı sunacağız" dedi.

Baskil ziyareti kapsamında esnaf ve ilçe halkıyla da bir araya gelen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, vatandaşlarla görüşüp sorunları dinledi. Tekstil alanında ilçede bazı adımların atıldığını gördüğünü ifade eden Başkan Alan, "Aktif ve verimli olarak işletildiğinde bu tesiste 150 kişiye istihdam sağlanarak ilçenin ekonomik hayatına katkı sağlanacağına inanıyoruz. Baskil için Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Projemiz kapsamında çok ciddi bir çalışmalar yapılıyor. İnşallah tüm bu adımlar birleşerek bir güç olup ilçede ekonomik heyecan ve atılım yaşanacak ve Baskil'in kalkınma süreci de hızlanmış olacak" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baskil Belediye Başkanı ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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