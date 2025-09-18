Elazığ TSO Başkanı Alan, yeniden aday olacağını açıkladı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, 2027 yılında yapılması planlanan oda seçimlerine yeniden aday olacağını açıkladı.

Elazığ TSO mevcut Başkanı İdris Alan, bir otelde gazetecilerle bir araya gelerek oda başkanlığı döneminde yapmış oldukları yatırımları ve 2027 yılında yapılması planlanan oda seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı.

Elazığ TSO'nun birleştirici gücü olduğunu belirten Başkan İdris Alan, "Tüm paydaşlarımızla ve üyelerimizle işbirliği içerisinde şehrin sorunlarını dert edinen ve her konuda müdahale eden bunu da misyon kabul eden bir odayız. TSO başkanı olarak iş dünyamızla sürekli iç içeyiz. Sık sık üyelerimi ve sektör temsilcilerimizi ziyarete ediyor, kendileriyle hem istişarelerde bulunuyor hem de sorunların çözüm yollarını konuşuyoruz. Üyelerimizin sorunlarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza ve Türkiye Odalar Birliği Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'na iletiyor ve sorunların çözüm noktasında takipçisi oluyoruz. Birçok üyemizin bürokrasiye ve mevzuata takılan sorunlarını bakanlarımızla birebir görüşmeler yaparak giderilmesi yönünde adımlar atıyor bunda da başarı sağlıyoruz. Bizlerin üyelerimize ve iş dünyasına yönelik adımları birçok ilde örnek gösteriliyor ve taktir ediliyor. Bizlerin bu tavrı, başta Türkiye Odalar Borsalar toplantıları olmak üzere hemen her toplantıda gündeme geliyor ve Elazığ'ın sesi gür çıkıyor cümlesiyle ifade ediliyor. Biz bu şehri seviyoruz. Sorunların çözülmesi için de bir mum yakmanın mücadelesini veriyoruz. Elazığ TSO olarak asıl görevimizle ilgili önemli çalışmaları ortaya koyup bunun şehrin, üretim, istihdam ve ekonomisine yansıtmakla birlikte şehrin diğer sorunlarını omuzlamak, gündeme getirmek ve çözümün bir parçası olmak gibi bir misyon üstlendiğimizi biliyorsunuz. Şehir neye ihtiyaç duyarsa, hemşerilerimiz nerede isterse biz orada olduk. Bizler Elazığ TSO olarak şehrimizle ilgili her konuda inisiyatif almaktan ve sorunları yüksek sesle dile getirmekten asla geri durmadık durmayacağız. Sonuçta bizler icra makamı değil, talep makamındayız. Taleplerimiz şahsi talepler değil. Şehrin ve hemşerilerimizin talepleridir. Bizler bu konuda hemşerilerimizin ve şehrin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Oda seçimlerinde yeniden aday olacağım"

TSO yönetiminde en önemli hassasiyetlerinden birisinin de şeffaflık, azami tasarruf ve kaynakların verimli kullanılması olduğunun altını çizen Başkan Alan, "Hesabını veremeyeceğimiz tek kuruş olmadığı gibi, boşa harcanmış tek kuruşumuz dahi yoktur. Bizler Ticaret ve Sanayi Odamızın her bir kuruşunun hesabını verecek alnı ak, başı dik bir yönetim ortaya koyuyoruz. Gereksiz harcamalardan, lüksten, konfordan ve şatafattan kaçındık. Bütün giderlerimizi olabildiğince düşürdük ve önemli bir tasarruf sağladık. Kasamızda bırakın açık vermeyi her zaman dolu oldu. Bizler tüm bu çalışmaları tüm meslek gruplarımız ve arkamızda dağ gibi duran Ticaret ve Sanayi Odasının büyük ailesinin bir neferinin gayreti, samimiyeti ve fedakarlığı ile gerçekleştirdik. Bu şehir ulaşılamayan ve erişilemeyen halktan kopuk nice yönetici gördü ve yaşadı. Bizim hizmet anlayışımız, görevimizi ve makamımızı Rabbimize ve halkımıza hizmet etme adına bahsettiği bir vesile olarak görüyoruz. Makamları ve mevkileri sağladıkları konfor alanları ve imtiyazlar yerine hizmete vesile olan bir yol ve araç olarak görüyoruz. Bugüne kadar hep böyle gördük böyle görmeye de devam edeceğiz. Tarihi çok net olmamakla birlikte odamız genel seçimleri 2027 yılının ilk çeyreğinde yapılacak. Bizler rabbimizin bizlere nasip ettiği bu görevi hakkıyla yaptığımıza başta teşvik yasası olmak üzere iş dünyasına ve şehrimize önemli hizmetleri kazandırdığımızı inanıyoruz. Elbette bunları eksik ve yetersiz bulanlarda olacaktır. Tüm görüşlere ve eleştirilere saygı duyarız. Yapılacak olan oda seçimlerinde yeniden aday olacağımı, üyelerimize ve şehrimize hizmet etmeye talipli olacağımı açıklamak istiyorum. Umarım ki bu göreve bir daha layık görülür ve en güzel hizmetleri yapmaya devam ederiz. Odamıza ve şehrimize hizmet adına, Ticaret ve Sanayi Odasına aday olan arkadaşlarımıza çıktıkları yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ