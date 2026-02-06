Elazığ Valisi Hatipoğlu: "Acının büyüklüğü karşısında dayanışmamız daha da büyüdü"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "O gün sadece binalar yıkılmadı. Şehirlerimiz sustu, sokaklarımız karardı ve canlarımız enkaz altında kaldı. Aynı zamanda milletimizin vicdanı ayağa kalktı. Acının büyüklüğü karşısında dayanışmamız daha da büyüdü. Türkiye tek yürek oldu" dedi.

Elazığ AFAD İl Müdürlüğünce 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenler için anma toplantısı gerçekleştirildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Kaybettiğimiz canlarımızı ve yaralanan binlerce vatandaşımıza anmak için bir aradayız. Depremler millet hayatında olunmaz yaralar açabilir ama aynı zamanda yepyeni başlangıçların da ilk işareti olmuştur. 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremde 11 ilimiz doğrudan etkilenmiş, 53 bin 697 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 107 bin 213 vatandaşımız yaralanmış ve yüzbinlerce bina yıkılmış ve ağır hasar görmüştür. 6 Şubat depremi Cumhuriyet tarihimizin en büyük afetleri olarak kayıtlara geçmiştir. Bu deprem yalnızca ülkemiz için değil, dünya afet tarihi açısından da oluşturduğu can kaybı, hasar ve yıkımlardan dolayı 'asrın felaketi' olarak nitelendirilmiştir. O gün sadece binalar yıkılmadı. Şehirlerimiz sustu, sokaklarımız karardı ve canlarımız enkaz altında kaldı. Aynı zamanda milletimizin vicdanı ayağa kalktı. Acının büyüklüğü karşısında dayanışmamız daha da büyüdü. Türkiye tek yürek oldu. Depremin hemen ardından devletimizin tüm kurumları eş zamanlı olarak sahaya intikal etmiş, arama kurtarma ekiplerimiz canla başla çalışmış, AFAD teşkilatımız, kahraman silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, sağlık personelimiz, gönüllülerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte insan üstü bir gayret ortaya koymuşlardır. Aynı zamanda aziz milletimizin duası ve yüreğiyle depremzede kardeşlerimizin yanında yer aldığını gördük" ifadelerini kullandı.

Vali Hatipoğlu, "Bu süreçte ortaya konulan tablo, devlet ile milletin omuz omuza verdiği en güçlü dayanışma örneklerinden birisi olmuştur. Arama kurtarma çalışmalarında ve enkaz başlarında sabahlayan ekiplerimizin yanında bir şişe suyu paylaşan vatandaşımız, bir battaniyeyi omuzuna alıp yola çıkan gençlerimiz, yardım tırlarını gözyaşlarıyla uğurlayan annelerimiz, zor zamanlarda nasıl bir dayanışma gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti devletinde bu dayanışma ruhu milletimizi ayakta tutan en büyük güç olmuştur. Elazığ ilimiz 2020 yılında yaşadığı yıkıcı depremlerin ardından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden de önemli ölçüde etkilenmiştir. Ancak yine Elazığ, hemen komşu ili olan Malatya iline büyük bir seferberlik içerisinde yardım için koşmuştur. Depremler sonucunda 11 ilde milyonlarca vatandaşımız barınma ihtiyacıyla karşı karşıya kalmıştır. Ancak devletimiz bu büyük yıkım karşısında tereddüt etmeden tarihin en büyük konut seferberliğine başlamıştır. Teslim edilen her anahtar, devletimizin sosyal sorumluluk anlayışının vatandaşımızla kurduğu güçlü bağın ve devlet millet dayanışmasının somut bir örneği olmuştur" dedi.

Gerçekleştirilen anma ve değerlendirme toplantısına Vali Numan Hatipoğlu'nun yanı sıra, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, AFAD Müdürü Dr. Cafer Giyik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, kurum müdürleri ve STK başkanları katıldı. - ELAZIĞ